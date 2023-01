Omar Sánchez pasa por quirófano para someterse a un trasplante capilar: "Han sido cinco horas de operación"

Omar Sánchez ha comenzado el año fuera de España. El que fuera concursante de la primera edición de Pesadilla en el paraíso ha viajado hasta Turquía para cumplir uno de sus propósitos de este 2023.

El canario se ha sometido a un trasplante capilar en una clínica privada especializada. Así pues, se ha sumado a otros rostros conocidos de Telecinco como el Maestro Joao o Rodri Fuertes, exconcursante de Gran Hermano 17, que ya emprendieron en su momento esta travesía para darle una nueva vida a su cabello.

Acompañado de su novia, Marina Ruiz, ha grabado paso por paso todo el proceso de esta aventura. Desde el avión, hasta su llegada al hotel situado en la exclusiva y lujosa zona del Emaar Square Mall y su ingreso en el hospital, Omar Sánchez ha compartido todos los detalles con sus seguidores.

Omar Sánchez y su injerto capilar. OMAR_SANCHEZ33 / INSTAGRAM

"Llevo cinco horas de operación y la verdad es que superbién. No me duele nada. No me he enterado. Me siguen poniendo. Creo que les falta una horita para terminar con la coronilla y ya estaría listo", son las declaraciones que ha dado a través de sus historias de Instagram mientras se sometía a la operación.

Una vez terminado el injerto, Omar Sánchez ha reaparecido con unas vendas en la cabeza para proteger la zona tratada para transmitir su ilusión y felicidad. "El resultado ha sido espectacular" asegura.

Al ser una operación de la que no se necesita excesivo reposo, la pareja ha aprovechado el viaje para hacer turismo por la ciudad, donde han disfrutado de la comida típica turca y de los famosos rascacielos tan característicos.