Jessie J, embarazada un año después de sufrir un aborto espontáneo: "Estoy feliz y aterrorizada"

En 2021, Jessie J pasó por un momento muy difícil al sufrir un aborto espontáneo. Sin embargo, en este inicio de 2023, la cantante ha anunciado una buena noticia: está de nuevo embarazada del que será su primer hijo.

Ha sido la propia cantante, de 34 años, la que ha compartido un vídeo en el que se puede ver una prueba de embarazo positiva. "Estoy tan feliz y aterrorizada de poder compartir esto por fin", asegura la artista en Instagram, dando a entender que ha querido esperar un tiempo prudencial para poder anunciar la feliz noticia con total seguridad.

"Por favor, sé amable conmigo", añade, adelantándose a posibles críticas que puedan llegar. "Sinceramente, esta chica solo quiere llorar en público y comer pepinillos con chocolate sin que le hagan preguntas", concluye.

En el vídeo que acompaña el texto se ve la evolución de su incipiente barriguita desde que conoció la noticia hasta ahora.

La noticia ha colmado de felicidad a la cantante, que, no obstante, no ha tenido un camino fácil hasta llegar hasta aquí. "Con el corazón roto. Ninguna persona que no haya experimentado un aborto espontáneo sabe realmente lo que es. A veces el amor no será suficiente para que funcione, y está bien, eso no significa que hayas fallado", escribía Jessie J en su momento, nada más perder a su bebé.