Críticas a Javier Tudela por grabarse con un vapeador con su hijo de 2 años: "Es gravísimo"

Javier Tudela ha publicado recientemente un vídeo que ha generado cierta polémica en las redes sociales, donde el influencer ha sido duramente criticado. Según se ve en las imágenes que publicó este sábado Socialité, Javier le acerca el vapeador a su hijo, de dos años. Por su parte, el menor juega con el objeto como si fuera un juguete.

Unas imágenes que han sido analizadas por el doctor Sánchez Martos, que dice al respecto: "Yo creo que no tiene sentido común este hombre, que le faltan dos dedos de frente. Me parece gravísimo lo que está haciendo. Aunque no lleve nicotina, el humo que sale afecta a los pulmones del niño y puede generarle una enfermedad respiratoria", comenta el vídeo sobre la idea del joven, que ahora vive en Tailandia.

Eso sí, Javier aclara en las imágenes que el vapeador no lleva nicotina, algo que no acaba de convencer al médico, que subraya que el humo puede afectar a los pulmones de este niño. "Yo creo que este señor debería de planteárselo. Es una barbaridad lo que ha hecho este hombre y debería retirar inmediatamente ese vídeo", añade.

Javier Tudela, con su hijo. MEDIASET

Un día después, este domingo, Makoke ha reaccionado en Fiesta a las críticas hacia su hijo defendiéndole, e incluso ha anunciado que el asunto se pondrá en manos de los abogados de Javier.

Eso sí, ante la insistencia de Emma García con el tema de que realmente no son unas imágenes acertadas las protagonizadas por su hijo junto a su nieto, la colaboradora sí ha acabado admitiendo que, efectivamente, no son de su agrado.