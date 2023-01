Alba Carillo presenta orgullosa a su sobrino Gabriel: "El mejor regalo del 2023"

Alba Carrillo no podría estar más contenta por el nacimiento de Gabriel, el hijo de una de sus primas. La televisiva ha contado a través de sus redes sociales la noticia, presentando al pequeño que llegó "entre las uvas y el cotillón".

El segundo sobrino de la que fuera concursante de Supervivientes se ha convertido en "el mejor regalo de 2023". Entre risas y bromas, la presentadora del pódcast Nos hemos liado sin saberlo vaticinó lo que ocurriría por la noche. Y es que bromeó sobre si su prima Bea se pondría de parto y acabarían el año en el hospital. Y así fue, porque el pequeño Gabriel llegó al mundo el 1 de enero.

Haberse quedado sin celebrar ni la Nochevieja ni el Año Nuevo no parece haber sido un problema para la modelo. Desde el primer momento ha hablado de lo mucho que adora a los niños y sus intenciones de volver a ser madre. Por ello, no es de extrañar que esté loca con su sobrino, del que no puede estar más enamorada.

En la fotografía que ha publicado en su Instagram, la presentadora aparece sosteniendo a su sobrino con ternura en la habitación del hospital. Para ella es su "capricornio masculino favorito", por lo que se imagina que tendrá una fuerte personalidad: "Prepárate, porque este signo infunde carácter".