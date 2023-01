La ilusión que vivimos al decorar la casa cada Navidad se desvanece cuando toca recoger los adornos; y no solo por lo desnudo que se ve, de pronto, nuestro hogar. Hay que invertir numerosas horas en recoger cada bola, espumillón, cadena de luces o figura del belén. Por no hablar del tiempo que hay que dedicar a limpiar el rastro que dejan todos ellos: tierra, nieve falsa, pétalos de la planta de Pascua y cientos de agujas del abeto de plástico que se desprenden al meterlo en la caja de cartón que nos acompaña desde el día de su compra. Porque, sí, parece una tradición made in Spain eso de guardarla hasta el mismo día que tengamos que despedirnos de nuestro árbol porque exige su jubilación.

Pero, más allá de guardar una caja en mal estado sin ningún por qué, ¿sabías que puede ser uno de los factores que dañe nuestro abeto de Navidad y logre que su vida útil sea mucho más corta? Cada vez que lo introducimos y sacamos, las ramas y púas sufren los tirones y los roces que ejerce el cartón sobre los materiales que suelen destinarse a su fabricación.

Además, acabamos con la casa llena de ramitas de pino que, con un poco de mala suerte, acabarán saliendo de debajo de los muebles en cada limpieza general hasta, aproximadamente, los meses de verano. Un conjunto de contras que podemos zanjar si apostamos por sistemas de almacenamiento más duraderos, seguros y efectivos, como las bolsas de tela que podemos comprar por menos de 10 euros en El Corte Inglés.

Esta bolsa admite árboles desmontables de hasta 2,40 metros. El Corte Inglés

Esta bolsa de poliéster es apta para árboles desmontables de hasta 2,40 metros de altura, gracias a sus medidas de 120x25x43 centímetros. Pese a estas dimensiones, trasportarla hasta el lugar en el que almacenamos la decoración todo el año (y volverla a llevar a casa cuando llega diciembre) es sencillo gracias a sus asas reforzadas. Además, gracias a su cierre de cremallera, evitaremos el usar cintas adhesivas. Pero, ¿y qué hacemos con las decoraciones navideñas? Igual que apostamos por un almacenamiento adecuado para el abeto, las bolas y demás objetos también pueden guardarse en soluciones adecuadas más allá de las cajas de cartón.

Los objetos que decoran el árbol también pueden estar a buen recaudo. Amazon

Las cajas de Songmics, a la venta en Amazon, ofrecen ocho bandejas modulares para crear cuatro niveles de alturas con decoraciones. A su vez, cada uno de estos se puede dividir hasta un máximo de 128 compartimentos según la necesidad que tengamos gracias a unas tiras de cartón ajustables. Con todo ello, las cajas estará ordenada y no hay riesgo de que nada se caiga.

