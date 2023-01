Kraken, la nueva variante de la covid que se extiende rápidamente por el mundo y preocupa a la OMS, ya ha llegado a España

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la variante XBB.1.5, que ya se conoce como cepa Kraken, es la más contagiosa de todas las detectadas hasta la fecha en el mundo y ha expresado su "preocupación" por su rápida propagación.

Todavía se desconocen muchos datos sobre esta nueva variante, pero las autoridades sanitarias de todos los países ya trabajan para intentar controlarla. Estas son las claves de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2:

¿Dónde apareció la variante Kraken?

Es una variante de origen norteamericano que se detectó por primera vez en Nueva York y Connecticut el pasado mes de octubre. La nueva cepa XBB.1.5. se expandió rápidamente por todo el noreste de Estados Unidos y se estima que actualmente provoca más del 40% de todas las infecciones de covid en el país y en torno al 70% en la región noreste, la más afectada.

La ola de infecciones está generando un elevado número de hospitalizaciones entre personas mayores de 70 años y los datos de aguas residuales muestran que EEUU está actualmente sumido en la segunda peor oleada de infecciones de toda la pandemia.

¿Qué países la han detectado?

Además de Estados Unidos, la variante Kraken ha sido detectada en más de 25 países, entre ellos España. Otros países europeos que han hallado casos son Francia, Alemania, Holanda, Irlanda y especialmente el Reino Unido, donde también se está extendiendo con rapidez.

Pero la OMS, que ha alertado de su rápida propagación por Europa, entiende que la variante Kraken ya está circulando por todo el mundo porque también se han comunicado casos en países como Australia, India o Singapur.

¿Es más mortal que las anteriores?

No hay evidencias de que la variante XBB.1.5 provoque más muertes que las anteriores cepas de covid conocidas y los científicos coinciden en que sus efectos son similares a los de otras versiones de la cepa ómicron, es decir, leves en la mayoría de casos: tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga...

El virólogo de la Universidad Johns Hopkins, Andrew Pekosz, explicó en la cadena CNBC que los síntomas "son muy parecidos" a los experimentados hasta ahora por los infectados de covid y que, incluso, "estamos viendo que es un poco menos probable que aparezcan los síntomas más graves".

¿Por qué es peligrosa?

Aunque no sea más mortal que otras cepas, a la OMS le preocupa su rápida expansión, su resistencia a las vacunas y su facultad para mutar. "Nos preocupa su capacidad de crecimiento, en particular en Europa y EEUU, donde ha reemplazado rápidamente a otras variantes circulantes. Nuestra preocupación es que sea tan transmisible porque cuanto más circule este virus, más oportunidades tendrá de mutar", ha señalado la doctora Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para la covid.

La variante Kraken contiene 14 mutaciones de la proteína Spike respecto a las versiones anteriores del virus, lo que, según los investigadores, le ha conferido una mayor resistencia a los anticuerpos. Eso significa que tanto las personas vacunadas como las que han superado la enfermedad no están inmunizadas frente a esta cepa y son susceptibles de reinfectarse.

Un experimento de la universidad de Columbia ha revelado que Kraken tiene 63 veces menos probabilidades de ser neutralizada por anticuerpos en la sangre de personas infectadas o vacunadas que la subvariante de ómicron BA.2, y hasta 49 veces menos probabilidades de ser neutralizada que las BA.4 y BA.5.

¿Ya no sirven las actuales vacunas?

En absoluto. Aunque las vacunas no eviten una reinfección o un primer contagio, los científicos coinciden en que sí evitan que se desarrollen casos más graves de la enfermedad. "Siguen proporcionando un nivel de inmunidad que puede que no evite que te infectes, pero que puede tener un impacto significativo sobre si enfermas gravemente y mueres o no", señala Michael Osterholm, director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minesota.

"Ahora mismo, los datos más recientes que tenemos muestran que las personas que tienen la vacuna bivalente (también protege para las variantes ómicron) corren un riesgo tres veces menor de morir que los que no la tienen", ha subrayado Osterholm en la CNN.

¿Por qué se llama Kraken?

El nombre hace referencia al monstruo marino de la mitología nórdica y es el apodo que algunos científicos le han dado a su nombre técnico, XBB.1.5 Se le llama así informalmente "para ayudar a las personas a realizar un seguimiento de la sopa de variantes en constante crecimiento que tenemos. Ahora hay más de 650 subvariantes de ómicron", ha señalado en el Financial Times Ryan Gregory, biólogo evolutivo de la Universidad de Guelph de Ontario (Canadá).

Kraken desciende de la variante XBB, también conocida como Gryphon, un híbrido de dos descendientes de ómicron, BA.2.75 y BA.2.10.1. Una mutación clave, conocida como F486P, le permite eludir los anticuerpos y adherirse mejor a las células humanas.

¿Por qué se imponen restricciones de viaje a China?

China sufre una gran ola de contagios y acaba de poner fin a su estricta política de 'Covid-cero', lo que implica un levantamiento de las restricciones a sus ciudadanos, que podría expandir aún más la propagación del coronavirus. Aunque las autoridades de Pekín no hablan de Kraken, sino de las cepas BA.5.2 y BF.7 de ómicron, la variante XBB.1.5 también podría estar extendida.

En ese sentido, la Comisión Europea ha pedido a China "transparencia" sobre la situación de la covid en su territorio. "China debe compartir datos de forma transparente sobre su situación actual. Solo podemos abordar la pandemia si trabajamos juntos a nivel de la UE y mundial", ha dicho la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.