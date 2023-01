Ana Obregón no asiste al funeral de Elena Huelva por un problema de salud y manda un mensaje a su familia: "Abrazaos con amor"

La muerte de Elena Huelva el pasado martes ha conmocionado a toda España. Muchos han sido los que han querido expresar sus condolencias a través de las redes sociales.

Sin embargo, la despedida presencial ha sido en formato reducido, contando con sus familiares y personas más allegadas, entre las que se han visto a algunas celebridades como Sara Carbonero.

Quien no ha podido acudir a ella ha sido Ana Obregón. Tal y como ha expresado en sus historias de Instagram y haciendo referencia a la hermana de la influencer, Emi Huelva: "Yo también necesito abrazarte y siento no estar hoy por el Covid. Abraza a tus padres de mi parte. Con amor. Como nos enseñó Elena".

Ana Obregón con Elena y Emi Huelva ANA_OBREGON_OFICIAL / INSTAGRAM

La bióloga ha decidido no acudir al velatorio debido a que se ha contagiado de coronavirus y, aunque ya no es necesaria la cuarentena, ha querido tener precaución para no contagiar a ninguno de los presentes.

Está claro que cuando se recupere, la presentadora de televisión se reunirá con la familia de Elena Huelva, a quién ha asegurado que "acompañará en su duelo".

La actriz perdió a su hijo Aless Lecquio hace dos años por la misma enfermedad que tenía Elena, el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta a los huesos.

Es por ello que ambas han estado tan unidas. "Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros", alega en la publicación que compartió para despedirse de la joven.