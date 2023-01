El emotivo mensaje de Anna Simón a su hija para empezar el 2023: "Aina, gracias por escogerme"

Hay años que difícilmente se olvidan y que siempre van a tener un marcapáginas en la memoria. Aunque sea porque habrá de escribirse muchas veces en la casilla del año en que nació tu hija. Es lo que le ocurre a Anna Simon con Aina, su primogénita, quien vino al mundo el 1 de mayo del año pasado, coincidiendo con el Día de la Madre. De ahí que la colaboradora haya necesitado dejar por escrito lo que han significado estos meses en su vida.

Simon, de 40 años, se ha hecho un selfi junto a su hija, a quien ha recortado de la foto, aunque se observa que va vestida de una manera muy navideña, por la privacidad con la que la periodista catalana quiere llevar su recién estrenada maternidad, y lo ha subido a Instagram, donde tiene más de 700.000 seguidores, con unas sentidas palabras para el año terminado.

"Gracias 2022", comienza diciendo Simon, "gracias por ser el mejor año de mi vida". Para Simon, el año pasado le hizo "vivir la experiencia más brutal, la más salvaje, la más agotadora y la más gratificante" de toda su vida y que no es otra que "ser madre".

"He llorado, he reído, me he sentido más frágil y a la vez más poderosa que nunca, me he dado cuenta de que es imposible llegar a todo y que no pasa nada, me he preguntado mil veces si lo estaría haciendo bien, pero, sobre todo, he amado", recapitula Simon, dándole a continuación verdadera importancia a dicho sentimiento, a dicho acto de amar.

"He amado como nunca antes lo había hecho. De una manera totalmente incondicional, desde las entrañas, de una manera animal. Gracias por hacerme conocer el AMOR en mayúsculas", agrega la periodista, quien ha tenido a su hija junto a su pareja desde 2012, Lluís Soriano, quien fuera su peluquero en Tu cara me suena y que no tiene redes sociales públicas.

Finalmente, Anna Simon le escribe unas palabras en catalán a su hija. "I a tu, Aina, gràcies per escollir-me. Ser la teva mama és el millor que he fet i faré a la vida. T’estimo, vida meva" ["Y a ti, Aina, gracias por escogerme. Ser tu madre es lo mejor que he hecho y haré en la vida. Te quiero, vida mía"], termina.