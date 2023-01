La impresionante foto de Rocío Flores en 'topless' y su emotivo mensaje de bienvenida al año: "Soy muy afortunada"

Rocío Flores, ha inaugurado el año con muchos buenos propósitos y deseos. Pero, sobre todo, presumiendo de tipazo. En una fotografía que ella misma compartió en Instagram, se le ve posando desnuda de la cintura para arriba y cubriendo sus senos con las manos y, acompañando la imagen, unas breves palabras para dar la bienvenida el 2023.

"365 nuevas oportunidades de vivir, de crecer en todos los sentidos y de ser feliz", así comienza el escrito con el que Rocío ha acompañado la imagen. El maquillaje que lleva Rocío hace que sus ojos destaquen y capten también la mirada de sus seguidores.

La hija de Rocío Carrasco ha aprovechado la ocasión para augurar buenos deseos a sus fanáticos. "Os deseo que tengáis un 2023 maravilloso, que tengáis buena salud y cumpláis vuestros propósitos", ha expresado.

Según ha afirmado Flores, el 2023 "no ha empezado nada mal" para ella y además agradece haber podido pasar la Nochevieja al lado de sus "mayores". "He tenido la suerte de poder disfrutar de nuestros mayores, de poder abrazarlos y besarlos", ha dicho.

"Soy muy afortunada", ha revelado Rocío, quien ha finalizado su mensaje expresando que tiene mucha ilusión con este nuevo año. Tras tres años de cambios en su imagen, Rocío se muestra más que encantada con su nueva figura.

La imagen acumula más de 30 mil 'me gusta' y numerosos comentarios. Mientras que Marta Riesco le escribió "espectacular", otros usuarios comentaban "no entiendo esta foto" ya que la hija de Rocío Carrasco no suele postear imágenes como esta.