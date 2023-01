Kim Kardashian revela que ha empezado a beber alcohol a los 42 años

El 2022 ha sido un año complicado para Kim Kardashian, porque si bien profesionalmente ha sido bastante beneficioso, siendo nombrada por la revista Forbes como una de las milmillonarias del mundo, en el plano vital ha sido complicado: la separación con Kanye West y todo lo que el rapero y padre de sus cuatro hijos ha protagonizado después, el comienzo y la ruptura con Pete Davidson, la polémica por el vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala, una demanda por estafa, el resurgir del tema de sus vídeos sexuales...

Sin lugar a dudas, mucho con lo que lidiar. Sobre todo, sin permitirse un día para desinhibirse tomándose una copa con sus hermanas o con sus amistades. Pero si lo hacía, siempre estaba completamente sobria, porque la más mediática de las Kardashian ya ha dicho en alguna ocasión que ella no bebe alcohol. O, al menos, que no lo hacía hasta ahora.

En una entrevista que ha concedido al podcast de Gwyneth Paltrow, y que se llema igual que su polémica tienda virtual, Goop, Kim Kardashian ha reconocido que era hora ya, a sus 42 años y soltera, de dejarse llevar y tener menos remilgos al beberse un trago y no mirar el reloj ni la dieta que se autoimpone, quedándose despierta hasta algo más tarde y dándose el lujo de soltarse algo más.

La empresaria y socialité ha explicado que con la agenda tan apretada que tiene entre compromisos publicitarios, familiares y de sus estudios de derecho no ha podido evitar empezar "a beber un poco a la edad de 42 años" y, además, con una mezcla que, según los expertos, no es la más saludable: "Café y alcohol".

"Siento que tengo que soltarme un poco", le ha dicho a Gwyneth, que le ha pregunta el porqué de estos cambios. "¿Y por qué no, sabes? Tengo la sensación de que trabajo mucho y que estoy concentrada después todo el día en mis estudios, así como con reuniones sobre nuevos productos y para las pruebas de estos y de cómo irán empaquetados", ha respondido.

Y, como no se siente cómoda si está "tirada sin hacer nada", ha tomado otra decisión. "He hecho mi propia versión de eso: pasar un tiempo con mis amigos, tomar una copa y quedarme un poco más tarde, cuando probablemente no lo habría hecho antes".

Por último ha dado a conocer qué bebida suele pedir y es una muy ligada a su familia pues su hermana Kendall Jenner tiene un negocio del mismo. "Únicamente un pequeño chupito de tequila con piña. Si me tomo dos tragos ya voy muy bien. Es divertido", ha finalizado.