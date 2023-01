Demandan a Twitter por no pagar el alquiler de sus oficinas de San Francisco

Columbia Property Trust, propietaria del edificio en el que Twitter tiene su sede central, ha demandado a la operadora de la red social por el impago del alquiler. La deuda ascendería a 136.260 dólares (unos 129.000 euros), según datos de Bloomberg.

Elon Musk se hizo con Twitter el pasado octubre y desde entonces ha tomado numerosas decisiones polémicas. Entre ellas se encuentra la de recortar gastos a costa de no pagar la renta de sus oficinas. The New York Times publicó en diciembre que llevaba semanas sin hacerlo. La compañía también ha sido demandada por dejar a deber vuelos privados.

Columbia Property Trust avisó a Twitter el 16 de diciembre de que incumpliría el contrato de arrendamiento por la planta número 30 de Hartford Building, situado en el distrito financiero de San Francisco, si en cinco días no pagaba el alquiler. Al finalizar el plazo sin que el inquilino saldase la deuda, la inmobiliaria presentó una demanda ante el juzgado. El contrato entre ambas empresas se firmó en 2017 y tiene vigencia hasta 2024.

Con esta estrategia, Musk está intentando recuperar los 44.000 millones de dólares (41.700 millones de euros) que desembolsó por Twitter y que, según él mismo, está perdiendo cuatro millones de dólares (3,8 millones de euros) al día. En ese contexto, el multimillonario ha acometido también una importante reducción de la plantilla. A los pocos días de hacerse con el control despidió a aproximadamente la mitad de los alrededor de 7.500 empleados que tenía.

Tras la operación de compra, algunos analistas auguraron asimismo que Musk se vería obligado a vender parte de sus acciones de Tesla. Y así ha sido. Hasta el momento ya se ha desprendido de 41,5 millones de títulos por 7.450 millones de dólares (7.065 millones de euros).