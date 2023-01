Lorenzo Lamas esclarece la relación de su hija Victoria con Leonardo DiCaprio: "Son amigos, no están saliendo"

Desde hace un tiempo, se rumorea que la hija del actor Lorenzo Lamas, Victoria Lamas, mantiene una cercanía con el también actor Leonardo DiCaprio. El padre de Victoria se ha pronunciado y ha aclarado la relación de su primogénita con el estadounidense.

Lorenzo ha revelado al medio estadounidense Page Six que su hija está "enamorada" del actor sin embargo, "no están saliendo". "Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de las circunstancias, pero eso es lo que ella me dijo", ha expresado el actor y ha añadido que a la modelo le "gusta mucho" DiCaprio.

"Le dije que que tratara la relación como unas vacaciones, que disfrutara todo lo que pudiera mientras durara. Y si dura más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, cuida tu corazón, ¿sabes? Porque es muy joven", ha relatado Lorenzo.

El actor de Falcon Crest está muy feliz por su hija y ha confesado que "hace tiempo" que Victoria "no tiene una relación seria". "Tiene un gran corazón y tiende a entregarlo libremente", ha añadido.

Sin embargo, la modelo quiere mantener "todo en privado". Por esa razón, después de estas declaraciones, Lorenzo, volvía a hacer hincapié en que Victoria y Leonardo solo "son amigos y no tienen una relación seria". "Solo quiero que esto quede claro", ha dicho.

"Ella está muy enamorada, pero sólo son amigos, por supuesto", ha declarado Lorenzo, quien le aconsejó a su hija ir "paso a paso". "Le tiene cariño, obviamente. Pero no están saliendo y ella no quiere que eso se sepa porque sería muy malo. Sería embarazoso para ella que él leyera algo que dijera que están saliendo y no es así", ha zanjado el actor.