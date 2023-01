Después de pasar la Nochebuena y Nochevieja feliz y de celebración en casa con su familia, Elena Huelva no está teniendo el mejor comienzo de 2023. De hecho, la influencer, que acostumbra a mostrar su día a día y visibilizar su enfermedad, el sarcoma de Ewing, hizo unas escuetas publicaciones este lunes que preocuparon a sus seguidores, pero ahora ha vuelto a escribir para actualizar su estado de salud.

La sevillana de 21 años, a la cual le diagnosticaron este cáncer de huesos a los 16 años, cuenta no solo con el apoyo de su familia y amigos, sino de más de 780.000 seguidores que están pendientes tanto por Instagram como en persona, y entre ellos se incluyen rostros como Patricia Conde, Eva González, Ana Obregón, Manuel Carrasco o Aitana.

Por ello, todos los mensajes, apoyo y ánimos que está recibiendo la hacen valorar positivamente el 2022. "Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona", escribió en una publicación para despedir el año.

Pero, al comenzar 2023, Elena Huelva contó que estaba teniendo "un día bastante difícil", aunque sabía que al día siguiente estaría mejor. En cuanto al lunes 2 de enero, la influencer solo publicó un sencillo "Os quiero", agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, este escueto mensaje hizo que muchos se preocuparan por ella.

Este martes, la joven ha vuelto a publicar una foto para actualizar su estado de salud, y en la instantánea aparece su mano siendo agarrada por la mano de su madre, su padre y su hermana.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien", ha escrito en su post, donde ha descrito lo que le ha sucedido como un "susto". "Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados, cada vez más. Pero, como sabéis, yo soy más fuerte y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho".

Por su parte, su madre ha publicado un story en el que le dice que la quiere: "Siempre de tu mano. Te amo, mi Helen del alma. Siempre juntas". Del mismo modo, su padre ha compartido también otra imagen agarrándole la mano: "Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro, 'No te suelto la manita…', nunca te la solté".

'Story' de la madre de Elena Huelva. INSTAGRAM

Emi Huelva, su hermana mayor, también ha aprovechado para dedicarle unos stories a Elena, en concreto, uno en el que sale ella, la imagen de las cuatro manos entrelazadas y un último en el que aparecen ambas de pequeñas.