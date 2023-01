Críticas a Samantha Vallejo-Nágera por su pregunta a Boris Izaguirre en 'MasterChef': "¿Te gusta el fútbol o los futbolistas?"

Este lunes, el especial navideño de MasterChef emitió otra entrega en La 1 de RTVE, una muy especial, pues en la prueba de exteriores sentaron en la mesa a 70 campeones de la selección española de fútbol.

Los siete aspirantes que aún continuaban concursando visitaron la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de La Roja, y allí pudieron cocinar para deportistas como Álvaro Morata o Marco Asensio, que hace poco estuvieron jugando en el Mundial de Qatar 2022.

En este contexto, los internautas se fijaron en una pregunta que hizo Samantha Vallejo-Nágera directamente a Boris Izaguirre antes de la realización de la prueba, y la criticaron duramente en redes sociales.

Cuando los jueces preguntaron a Flo si seguía el fútbol, el escritor saltó y contestó que a él sí le gustaba, algo que sorprendió a la cocinera. "Lo veo como un ejercicio de integración. El fútbol es muy importante en la cultura española y considero que al ingresar como parte de este país tenía que aprender esto también, y por eso lo he seguido", argumentó él.

Los aspirantes cambiaron de asunto, pero la jueza volvió a insistir en el mismo tema: "Pero yo le quería preguntar una cosa a Boris. Es que a mí lo de que te guste el fútbol me extraña un montón. ¿Qué te gusta, el fútbol o los futbolistas?".

"Detesto esa pregunta. Son deportistas de élite y los veo como deportistas de élite. Y también creo que nosotros somos deportistas de élite", respondió el concursante. Pero Samantha Vallejo-Nágera continuó insistiendo para que le dijera quién le gustaba.

"¿Uno? ¿Por qué uno solo, si hay muchísimos? Me gusta mucho Osorio, que está en el Real Madrid. Tengo un cartel grande de él", dijo él, confundiéndose de nombre. "Asensio. Sabéis que soy disléxico y tengo un problema con los nombres. Asensio, que es muy joven. Además me encanta porque tiene esa costumbre de celebrar los goles quitándose la camiseta, y eso sí me gusta y me parece un momento divino y muy potente de masculinidad".

Qué zasca le acaba de dar Boris a Samantha. Porque claro, si eres gay no te puede gustar el fútbol, y si lo hace es por LOS HOMBRES. Cada día más casposo Masterchef #MCNavidad — MB (@michabel8) January 2, 2023

boris izaguirre diciendo que le gusta el futbol y samantha masterchef diciendo que no se lo cree, que si no sera que le gustan los futbolistas 💀💀 — m🌻 (@DiagronAlleys) January 2, 2023

samantha haciendo otro de sus comentarios de mierda “boris, me sorprende que te gusta el futbol” (porque es gay) “realmente te gusta el futbol o los futbolistas”? — dramas casel 👾 (@AlexCastleZ) January 2, 2023

Brava la contestación de Boris a Samantha: "Detesto esta pregunta" 👏👏 #MCNavidad — Wildest Dreams (@marii_angel_25) January 2, 2023

Esto sorprendió enormemente a muchos espectadores, que en redes sociales criticaron la cuestión de la jueza y aplaudieron la respuesta de Boris Izaguirre. "Claro, si eres gay no te puede gustar el fútbol, y si te gusta es por los hombres", afeó un tuitero.