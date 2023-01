La buena comida que merecemos todos

Espero que estés pasando unas muy felices fiestas y que hayas comido algo tradicional y rico, quizás incluso de otro país como el italiano panettone, el stollen alemán o mince pies británicos, pasteles de brisa o hojaldre rellenos de frutos secos y alcohol, que puedes hacer en casa.

Mientras disfrutamos de nuestros platos favoritos estamos, sin embargo, preocupados porque este invierno en particular y el año 2023 en general van a ser muy duros para muchas familias. "Cada día, 400.000 niños en Londres cenan lo mismo: nada", nos cuenta la ONG The Felix Project.

En una de las ciudades más ricas del mundo, cuatro de diez padres con rentas bajas han empezado a saltarse comidas para asegurar que sus niños tengan algo en el plato, una realidad que sufren también muchos padres españoles. Jamie Oliver, uno de los chefs británicos más icónicos, ha propuesto una solución práctica para intentar aliviar el problema; quiere ampliar la cantidad de niños que se benefician de un comedor escolar gratuito y está utilizando su fama para poner el asunto encima de la mesa en el Reino Unido.

Invitado a ayudar con la selección de temas noticiosos para Today, el programa bandera de la radio BBC, Oliver ha entrevistado a niños, padres, la directora y la cocinera de un colegio de Westminster, el barrio del parlamento británico y una zona con muchos niños necesitados.

"Aquí tenemos a la vez niños que disfrutan de tres platos para su desayuno, pancakes caseros de plátano, un yogur y granola, y otros que reciben dos galletas de camino al cole", cuenta la directora a Jamie. "Exigimos a todos estos niños que se involucren en los estudios de la misma manera y que guarden en sus cabezas la misma cantidad de conocimiento, pero con condiciones muy dispares".

La directora celebra que los políticos locales de Westminster hayan decidido que todos los alumnos reciban su comida escolar gratuitamente, una medida de gran alivio para una madre soltera que trabaja en el colegio como profesora de apoyo y que pagaba 68 euros al mes por las comidas calientes de su hija. Oliver ha entrevistado también al exprimer ministro Tony Blair que reconoce que se podría extender este tipo de medida a nivel nacional si hubiera la voluntad política.

Tanto en el Reino Unido como en España, hay niños de familias desfavorecidas que reciben una comida gratuita en su colegio público, pero el actual sistema deja a muchos fuera. Según la directora que entrevista Oliver, hay un 15% de sus alumnos que lo necesitaban, pero que no lo recibieron hasta ahora. Las ONGs Educo y Save the Children destacan que, aunque un tercio de niños y niñas españoles están en riesgo de pobreza o exclusión, solamente el 11% se benefician de algún tipo de ayuda en el comedor.

En mi país de origen y también aquí los niños sufren "la lotería del código postal" con una cobertura de 25% en las Canarias y un 2% en Murcia, cuentan las ONG. Educo y Save the Children piden que el gobierno de Pedro Sánchez "garantice una plaza de comedor escolar gratuita a cada niña y niño en situación de pobreza", independientemente de la Comunidad Autónoma.

La medida es muy adecuada para esta crisis e incluso merece la pena plantear su continuación a medio y largo plazo para fomentar la igualdad en los dos países. Otra chef, la norteamericana Ruth Rogers, que fundó el restaurante italiano The River Café en Londres, argumenta que hay que ofrecer un comedor gratuito incluso para los niños de familias adineradas. "Creo que todos los niños, da igual que tus padres tengan millones o céntimos, deberían recibir una comida escolar", dice Rogers en el podcast The News Agents. Así se evitaría que haya una estigmatización de niños esperando en una cola especial para no pagar su comida, afirma. Cierto es que hay también familias ricas que no saben o no quieren cocinar de forma sana para sus pequeños o educarles en nutrición.

Los beneficios podrían ser enormes. Rogers apunta al éxito de los desayunos gratuitos ofrecidos en la iniciativa norteamericana "la Gran Sociedad", empezado en los años 60 por el presidente demócrata Lyndon Johnson. Esos niños no han necesitado ayudas estatales de adultos, afirma. Comidas de calidad, sanas, ricas y gratuitas en los colegios públicos, pueden unificar socialmente a una sociedad, formando parte integral de una educación de calidad.

Claro que la utopía de unas comidas ricas, sanas y gratuitas para todos, unificando a una sociedad, choca con la realidad de la actual comida en muchos colegios donde se ajustan los costes y muchos han prescindido de cocineros para contratar a caterings. Oliver lleva 15 años luchando para mejorar la calidad de las comidas escolares en el Reino Unido y en los Estados Unidos, grabando programas sobre los beneficios de una alimentación sana para los jóvenes, como por ejemplo mejores resultados académicos y mejor salud como adultos. En España, muchos padres luchan para mejorar la calidad del comedor escolar. Con tasas crecientes de obesidad infantil, la lucha es importantísima. Somos lo que comemos.