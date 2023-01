Polémico proceso de selección: una empresa obliga a las azafatas a quedarse en ropa interior en la entrevista para analizar su físico

Varias mujeres han denunciado en los últimos días el extraño proceso de selección de personal de Meccti, la empresa que recluta azafatas para Kuwait Airways. Según ha confirmado elDiario.es, las aspirantes se vieron obligadas a quedarse en ropa interior durante la entrevista. "Me quedé en sujetador, la falda y las medias", afirmaba una de ellas. Otra asegura al mismo medio que una entrevistadora le pidió que se desnudara. "Me dijo si podía desabrocharme la parte de arriba de mi camisa. Me tocó el brazo para que me la quitara".

Además, las jóvenes tuvieron que soportar comentarios despectivos sobre su aspecto físico, tales como "no nos gusta tu sonrisa" o "tienes el cuerpo de una montaña rusa".

La empresa publicita sus procesos de selección a través de las redes sociales, donde se pueden consultar las fechas y requisitos, tales como "altura y peso en proporción con una altura mínima de 160 cm". elDiario.es ha tratado de ponerse en contacto con Meccti durante varias semanas, pero no han obtenido respuesta.

Bianca, una de las afectadas, afirmó que las propias pruebas del cásting le resultaron extrañas en un principio. "Echaron a gente que hablaba súper bien inglés, pero que tenían 37 años. También a gente que tenía tatuajes". A otra de las aspirantes la llegaron a decir, "si te pedimos que comas más, comerías más? Todo lo decían en voz alta, sin reparo alguno" confirmaba Bianca.

A pesar de realizar este tipo de procesos de selección de personal, la empresa continúa con su actividad. Según han confirmado en redes sociales, tendrá lugar una nueva prueba de selección en España este enero, aún sin fecha concreta.