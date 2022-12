Soraya Arnelas asegura que Amaia Montero se puso en contacto con ella "hace poco": "Queremos verla bien"

Soraya Arnelas fue una de las protagonistas de la gala navideña del Bingo Las Vegas que acogió la pasada noche del jueves a varios rostros conocidos, así como Kiko Hernández o María Mendoza, finalista de la primera edición de Got Talent.

La cantante aprovechó este evento para hablar con los medios acerca de un tema en la que indirectamente fue protagonista: el estado de salud de Amaia Montero.

"Estamos deseando ir a verla, abrazarla y animarla porque es una gran cantante, una gran profesional y querríamos verla bien, como nosotros querríamos ver a nuestra gente", alega la que fuera concursante de Operación Triunfo.

Cuando la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh publicó en sus redes una imagen en la que, además de mostrarse con mal aspecto físico, dejaba el rotundo mensaje de "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", su compañera de profesión fue de las primeras en preocuparse por ella.

Y así lo demostró con un emotivo mensaje en el que mostraba todo su apoyo a Montero. "Nos ha tocado vivir un mundo muy complicado, y los que son frágiles y sensibles los pagan muy duro. A tu lado Amaia", fueron sus palabras, bastante criticadas por parte de los usuarios de la plataforma.

Mi mensaje antes de irme dormir es un mensaje de amor y admiración, de respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero .

Nos ha tocado vivir un mundo muy complicado, y los que son frágiles y sensibles los pagan muy duro.

A tu lado Amaia ❤️ — SORAYA (@SorayaArnelas) October 15, 2022

Aun así, Soraya Arnelas asegura que estos comentarios negativos no le afectaron y aprovecha así para comentar que la propia Amaia Montero le ha enviado recientemente un mensaje por Instagram para agradecerle sus palabras.

"Me consta que ella agradece los mensajes de cariño. Nos hemos cruzado trabajando y no la conozco a nivel de amistad, pero mis compañeras se merecen un respeto y un cariño. Y a mí me gustaría que si me pasara a mí también me lo hicieran", concluye en sus declaraciones.