Las reflexiones de Raquel Sánchez Silva a lo largo de su vida: "Si sigues, si haces, si persigues, siempre ganas"

La que fuere conductora de Supervivientes Raquel Sánchez Silva, ha compartido en sus redes sociales una serie de escritos muy profundos sobre su vida justo antes de cumplir sus 50 años.

Hace un par de días la comunicadora visitó Plasencia, su ciudad natal. En este lugar, aprendió "desde muy pequeñita" una de las lecciones más importantes de toda su vida y que le ha servido para enfrentar todos y cada uno de los retos que se ha encontrado.

En su 'hogar', la presentadora comprendió lo significativo que es "caminar" y en un post para Instagram, escribió una profunda reflexión junto a una fotografía en la que se le ve caminando por las calles de Plasencia.

"Camina. pase lo que pase. Camina. Desde muy pequeñita siento que si no avanzo, me han derrotado. Si sigues, si haces, si persigues, siempre ganas. Lo que venga, sea lo que sea, está en algún lugar y hay que alcanzarlo. Nada, nada, nada de lo que me ha llenado la vida de cosas bonitas ha venido a buscarme hasta la puerta. Ve.", fueron las palabras que compartió públicamente.

Tan solo unos pocos días después, la comunicadora se mostró muy inspiradora con unas breves palabras que hizo visible a través de sus stories. Raquel compartió una foto en la que aparece tumbada junto a un mensaje. "Le diría al mundo que no me levanto, que ya estoy harta de que haya gente sin corazón ni alma", confesó la comunicadora sin entrar en detalles.

Mensaje de Raquel Sánchez Silva en sus 'stories'. TELECINCO

La conductora ahondó aún mas en sus palabras y expresó que "el mundo podría ser mucho mejor con poco. En Navidad espero más de todo el mundo y eso es estúpido". La presentadora continuó diciendo que está a punto de cumplir sus 50 años y que parece que "el estómago" le va dar la vuelta del "vértigo" que tiene.

"Hoy he soñado con alguien que me ha hecho daño y, aunque he dormido, no he dormido", prosiguió Raquel, quien quería quedarse en la cama aunque fuese por "cinco minutitos más". La comunicadora ha dejado claro que "nada ni nadie, ni la Navidad, ni sus expectativas, ni los cincuenta" que va a cumplir la van a "derrotar y mucho menos la gente mala".

"Me tiro a la calle, voy a cambiar este día como que me llamo Raquel", fueron las últimas palabras de la presentadora en el escrito que compartió en sus stories.