"Feliz Navidad a todos desde nuestra isla favorita": Elsa Pataky y su familia disfrutan de las fiestas en las Islas Fiji

Las fiestas navideñas son una época de disfrute en familia, ya sea en tu ciudad natal, en tu hogar o en otro lugar del mundo. Elsa Pataky, su pareja, Chris Hemsworth, y sus tres hijos han pasado la Navidad en las Islas Fiji.

La familia se ha trasladado hasta la isla de Tavarua donde se han deleitado del sol, las altas temperaturas y las aguas del Pacífico. Tanto la pareja como sus hijos han sacado provecho de las diferentes actividades y aventuras que ofrecía la isla.

Elsa Pataky compartió varias imágenes en su perfil de Instagram en el que se observaba como ella y sus hijos practicaban la pesca y se recreaban en las fiestas locales del lugar. Incluso, la familia llevó a cabo una de las tradiciones de la isla que consiste en encender varios globos de cantoya para pedir los deseos de año nuevo.

"Feliz Navidad a todos desde nuestra isla favorita", escribió la actriz en la publicación.

A Chris y a su pareja les encanta hacer deporte y han aprovechado la ocasión para hacer surf en la isla. En las imágenes y vídeos que ha compartido la actriz, se ve tanto a ella como a su familia surfeando las olas del Pacífico con el traje de neopreno.

La pareja posa para la cámara de forma muy cariñosa en una de las fotografías. Elsa tiene una flor en el pelo y un vestido blanco y Chris se sitúa detrás agarrándole los brazos, como si recrearan a Jack y Rose en la película Titanic.

"Bye Bye Tavarua!! Best surf ever!", expresó la actriz en su última publicación. No cabe duda que la familia ha disfrutado a lo grande y, según se entiende, pronto volverán a su gozar de las aventuras, las aguas y el sol de su "isla favorita".