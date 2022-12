Tania Kolbanyenkova habla en 'Todo es mentira' de la Navidad en Ucrania: "Se preparó una cena, pero se fue la luz"

Todo es Mentira ha vuelto a conectar con Tania Kolbanyenkova, la mujer ucraniana que actualiza la situación del conflicto bélico en su país. Esta vez ha informado de cómo se están viviendo estas fechas pese a los ataques rusos.

Sin conexión a internet, Tania ha relatado por teléfono para el programa de Cuatro los últimos bombardeos que han recibido, que han interferido aún más en el sistema eléctrico. Aun así, la ucraniana ha contado que se ha festejado la Navidad: "Este año no ha sido ninguna excepción".

La tradición de origen soviético es festejar la Navidad el 7 de enero, pero Ucrania ha cambiado la fecha: "Desde que comenzó la guerra en 2014, una gran parte de los ucranianos decidió cambiar la tradición impuesta por el pueblo ruso y pasar a celebrarla el 25 de diciembre".

"Más del 60% de la población optó por celebrar la Navidad este 25", ha informado sobre los resultados de una encuesta que ha leído. La ucraniana ha hablado entonces de su celebración: "Se hizo una fiesta, se preparó una cena la mañana del 24 y se fue la luz como muchas veces".

"Eso no quita tener una ilusión, un sentimiento alegre que tenemos todos estas fechas. No siempre sale, pero tenemos un arbolito de navidad y preparamos los platos tradicionales", ha informado Tania.

No obstante, "no hay forma de cantar por la calle porque la gente no tiene espíritu de fiesta". Aun así, ha habido grupos de coros entonando canciones para hacer más amena esta fecha.