El pasado 9 de junio, María Salmerón, víctima de violencia de género, entró en prisión por no entregar a su hija, menor de edad, a su maltratador, condenado por la justicia. La mujer reclamó el indulto al Gobierno, que terminó denegándolo. Finalmente, Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión, pero ahora ha conseguido la libertad provisional.

El pasado martes 27 de diciembre, casi siete meses después de ingresar en el centro penitenciario, Salmerón ha conseguido la libertad condicional. Además, también le ha sido retirada la pulsera de control que, hasta ahora, tenía que llevar. El programa de Ana Rosa ha podido hablar en directo con la mujer que, a menos que reincida, no volverá a pasar una noche en prisión.

"Me siento bien. Enseguida salí de allí, me dieron el tercer grado y permiso para trabajar. He estado yendo a trabajar y a mi casa como hacía antes. Privilegios no he tenido ninguno, pero en la manera de cuidarme, la verdad es que sí, todo el mundo. Desde las personas que estaban allí internas hasta los funcionarios. Todo el equipo del centro de inserción", ha recalcado Salmerón.

"Mis detractores querían verme así, pero en el centro penitenciario, que al fin y al cabo también es una parte de la sociedad, todo el mundo decía, al unísono, que yo no tenía que estar allí. Desde el primero hasta el último", ha señalado la mujer que, además, ha destacado que aún le queda un proceso de cinco meses abierto: "Lo hemos recurrido, pero aún no sabemos qué va a pasar".

"Visto lo visto, con la persecución que se está llevando a cabo contra mi persona por haber defendido lo que ellos no han hecho... proteger a mi hija de un progenitor violento, porque no se le puede llamar padre, que lo único que ha hecho es usar a la niña para seguir maltratándome. ¿Cómo? Con el régimen de visitas. Como ya sabéis, la violencia vicaria está en este caso también. No en su grado extremo, pero sí. La única manera que había de hacerme daño era con el régimen de visitas, no tenía otra herramienta", ha agregado Salmerón.

Indignado, Joaquín Prat ha apuntado: "Hay que recordar lo paradójico que resulta que tu expareja, condenado con sentencia ratificada por el Supremo a 21 meses de cárcel por maltrato, no haya pisado la cárcel y tú te acabas de quitar la pulsera telemática". Sin embargo, María ha preferido mirarlo "por el lado positivo": "He salido, soy libre ahora. Pero, ¿qué peor condena puede tener un individuo con una sentencia de malos tratos, de ser maltratador, que lo va a tener hasta el día que se muera? Con eso, ya he ganado".

Respecto a su hija, Salmerón ha destacado: "Lo ha pasado muy mal porque después de luchar tanto para protegerla, una señora con toga ha hecho cumplir el sueño de muchos maltratadores y machistas de verme entrar en un centro penitenciario. Pero aquí estoy, en pie. No voy a decaer ni lo van a conseguir. Esto me ha dado más fuerzas porque la sociedad aún está más unida y apoyándome más que nunca. El que tenía que tener un poco de 'miedito' ahora es el Gobierno".

"Es el único Gobierno en la historia de esta democracia que ha metido a una mujer en la cárcel por proteger a su hija de un maltratador. El otro Gobierno, del Partido Popular, me dio tres indultos con los mismos motivos que tenía este ahora y tenía la misma reincidencia. Yo no cometía ningún delito, lo único que hacía era proteger a mi hija, cosa que ellos no hacían", ha sentenciado María Salmerón.