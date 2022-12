La okupación se ha convertido en una de las lacras de nuestra sociedad. Además, con los traslados debidos a las fiestas navideñas, algunos ciudadanos aprovechan para entrar en las viviendas y hacerlas suyas.

Este martes, Espejo Público se ha echo eco de un caso de okupación que ha tenido lugar en Monzón (Huesca), donde un alcalde, a través del diálogo, ha logrado desalojar a los okupas de la vivienda de una de las vecinas del municipio.

Los propietarios de la vivienda estaban llevando muebles a su nuevo hogar cuando, en uno de los traslados, los okupas aprovecharon para colarse en el interior y colocar una cadena y un candado en la puerta. Isaac Claver, alcalde de la localidad, ha destacado que no fue "una tarea sencilla".

"Me llamaron familiares para informarme de lo que estaba sucediendo aquí, en una vivienda. Automáticamente, fui al lugar de los hechos y vi que estaban los vecinos, familiares, gente en los balcones, la Policía Local, la Guardia Civil. Ante esta tesitura y a la vista de la tensión que se estaba generando, para evitar males mayores y aunque, jurídicamente, como alcalde, yo no tengo competencias, moralmente me vi en la necesidad de intervenir, establecer el contacto con los okupas y entablar un diálogo", ha comentado el alcalde.

"En esa situación, desalojamos a los okupas. Me quedé a solas con ellos, en la parte trasera. Empezamos a hablar y dialogar, generando un marco de confianza, y les hice ver que no podían estar allí, que estaban cometiendo una ilegalidad, que no iban por el buen camino y que iba a acabar mal, que tenían que cesar esa conducta. Estuvimos hablando y pudimos desalojarlos en cuestión de horas", ha agregado Isaac Claver.