Roberto Leal, sobre la participación de Cristina Pedroche en 'Pasapalabra': "Estoy flipando muchísimo"

Raquel Sánchez Silva y Cristina Pedroche se vieron las caras este martes en La Pista Musical de Pasapalabra en busca de acumular el máximo de segundos posibles (hasta 5) para sus concursantes, Rafa y Orestes.

"Vamos a viajar, agarradme la mano, al año 1973", afirmó Roberto Leal."¡Que no me gustan esos años!", exclamó la vallecana, quejándose. "Es el año de mi nacimiento, a ver si me acuerdo de algo", añadió la presentadora de Maestros de la costura.

Raquel Sánchez Silva y Cristina Pedroche, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

"Por cinco segundos... ¡Música!", dio paso el presentador mientras Pedroche se quejaba: "No me la voy a saber...". Sánchez Silva fue la primera en apretar el pulsador: "Nada...", contestó, mientras que su rival tampoco se la jugó en el rebote.

"Por cuatro segundos, un verso de la canción: "I'm beginning of you, please, don't take my man". Ambas se quedaron perplejas y la presentadora volvió a ser la primera en apretar sin saber qué responder.

Pedroche, por su parte, se puso a gritar: "¡Ya la tengo!, ¡ya la tengo! La canción es Jolene (de Dolly Parton) y me la sé porque ha hecho una versión Miley Cyrus. Es una de mis canciones favoritas".

Cristina Pedroche, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

"Estoy flipando muchísimo. Cristina, no dejarás de sorprenderme, te lo digo de verdad", le dijo Leal a la presentadora de las Campanadas de Antena 3 mientras le daba por correcta la respuesta y Orestes sumaba 4 segundos a su marcador.