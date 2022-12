Acusan a Mariah Carey de mentir sobre el origen de 'All I want for Christmas is You'

Mariah Carey se despertaba el día después de Nochebuena con una noticia con la que, como ella misma bromeó, casi se desmaya: All I Want For Christmas Is You ha roto el récord histórico de Spotify consiguiendo ser el tema con el número más alto de reproducciones en un solo solo día, con 21,27 millones de streams. Algo asombroso para una canción que apenas esbozó siendo una niña... ¿O no?

Walter Afanasieff, coautor y productor del exitoso sencillo navideño, ha desmentido a la artista, quien poco a poco ha ido lanzando la idea en varias entrevistas sobre que ella tuvo su famosa canción en la cabeza desde que era una niña, cuando compuso un poco de la misma utilizando un teclado Casio que tenía en casa.

Pero esa versión de que el tema proviene de mucho antes de que Mariah saltase a la fama no lo corrobora en absoluto Afanasieff, quien ha dejado claro en una entrevista con el podcast Hot Takes and Deep Dives su escepticismo cada vez que escucha a la diva proclamar algo remotamente parecido.

"Yo pensaba que los dos estábamos de acuerdo en cómo escribimos All I want for Christmas is you. Y nunca hubo ninguna historia alternativa sobre la misma hasta hace probablemente unos diez años. Fue entonces cuando ella empezó a decir: '¡Oh, algo escribí de esa melodía cuando era una niña!'", ha dicho el productor brasileño.

"Pero la pregunta es: ¿y por qué no lo había contado antes, durante los 12, 13 ó 15 años previos? Yo es que creo que se le ha ido ocurriendo sobre la marcha", ha declarado Afanasieff, quien además ha querido puntualizar que la clave para desmontar esa teoría reside en algo muy simple: Mariah Carey no solo no toca ningún instrumento sino que no conoce ni solfeo ni la teoría musical más básica.

Merry Christmas everybody!!! Did not expect to wake up to this amazing surprise!!!! 🤯🎄❄️😍🎉🥹❤️🦋🐑🦌🎅🏼 https://t.co/Pff4HwGfPo pic.twitter.com/nIJqVQE8Gn — Mariah Carey (@MariahCarey) December 25, 2022

Además de ello, sumarle la pegadiza letra es algo al alcance de muy pocos niños. "Afirmar que escribió una canción muy complicada en cuanto a estructura de acordes, tocando con un solo dedo en un teclado Casio, cuando era pequeña, es un cuento chino", ha dicho el excolaborador de Carey, la cual por ahora no se ha pronunciado al respecto.