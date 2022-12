Mariah Carey canta por primera vez a dúo con su hija Monroe en un espectáculo navideño

La cantante Mariah Carey es la reina de la Navidad desde hace años gracias al conocido All I Want for Christmas Is You. Ahora, parece que hay una heredera y no es otra que su hija Monroe.

"Esta es mi niña, aquí", le dijo Mariah a los espectadores que el viernes acudieron a su espectáculo en el Scotiabank Arena de Toronto (Canadá).

"Hace once años, recibí el mejor regalo [...] cuando tuve a mis mellizos, Roc y Roe", decía la cantante con el micro y sentada junto a su pequeña, ambas con espectaculares vestidos blancos.

Después, Carey anunció que ambas iban a cantar Away in a Manger. "Este es nuestro primer dúo", aseguraba, para aclarar que había sido algo un poco improvisado, ya que "habían estado trabajando en esto durante un minuto".

Poco después la madre comienza a cantar y más tarde se le une su hija, cantando ambas a dúo en lo que Mariah definió posteriormente como un ensayo general y una prueba.

La pequeña Monroe también entonó partes de la canción en solitario y con una voz tan portentosa y afinada como la de su madre, según se puede apreciar en los muchos vídeos que corren por internet.