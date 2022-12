Dolly Parton confirma que tiene una canción secreta que solo se puede lanzar después de su muerte

En torno a la cantante Dolly Parton siempre ha habido muchos rumores y leyendas, a la altura de su fama (se especuló con que sus pechos estaban asegurados, por ejemplo) y desde hace tiempo se rumoreaba que existe una canción oculta de Parton esconde en algún lugar del resort Dollywood's DreamMore en Pigeon Forge, Tennessee (EE UU).

Hablando en The Tonight Show con Jimmy Fallon, el presentador le preguntó por el asunto y la cantante confirmó que así es. La canción se lanzará en 2045, momento en el que Dolly podría ya haber fallecido.

"Hacemos muchas cosas en Dollywood, y un año, pensamos en eso", contaba la artista. "Me preguntaron si escribiría una canción que nadie escucharía nunca", y sí, lo hizo.

"Estaré muerta y desaparecida, bueno, puede que no, porque tendré 99... Me conoces, todavía podría estar danzando", decía con buen humor Parton sobre el año previsto.

La canción está en un CD dentro de una caja enterrada, en la que también ha metido un reproductor de CD, por si en el momento cumbre, no hay demasiados de estos aparatos. Además, hay notas sobre la composición.

Sin embargo, ahora se arrepiente. "No sé qué harán con ella, pero me arrepiento porque era una canción realmente buena. Sigo queriendo que me dejen desenterrarla y poner algo que no sea tan bueno", decía jocosa.