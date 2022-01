Dolly Parton aclara finalmente uno de los mayores rumores sobre ella: si sus pechos están o no asegurados

La prolífica cantante de country Dolly Parton ha decidido aclarar en su última aparición en el programa Today uno de los mayores rumores que han corrido sobre ella y que, sin querer, inició hace años: si se ha asegurado o no los pechos.

"No es cierto", ha respondido contundente. Según ha explicado la 11 veces ganadora del Grammy, ella misma fue la culpable de crear esa falsa idea hace años en un programa cuando se malinterpretó un comentario suyo: "Era sólo una broma. No lo he hecho".

Según a narrado, en una entrevista le preguntaron por grandes estrellas que habían asegurado partes de su cuerpo, como las piernas, ante lo que respondió: "Bueno, quizá debería asegurarme las tetas, ya que soy famosa por ellas".

Divertida, no ha dudado en explicar que la razón de no lo ha llevado a cabo: "Puedes tener tetas nuevas, pero no puedes tener piernas nuevas". La artista, que ha compuesto más de 3.000 canciones, siempre ha tenido que soportar comentarios relacionados con sus pechos, tema que se toma con humor.