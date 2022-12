María Zurita arremete contra Patricia Conde tras sus críticas a 'MasterChef': "Habla de cosas que no son ciertas, no vi nada de eso"

En la polémica entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity se ha sumado una nueva voz. En este caso, en apoyo al programa. María Zurita, sobrina del Rey Juan Carlos, ha arremetido contra la presentadora al ser preguntada por las palabras de esta contra el talent de cocina.

"Yo apoyando a la productora", ha señalado en Chance, dejando claro de parte de quién está en el conflicto. "Yo no he visto nada de lo que ha dicho y no estoy de acuerdo con cómo ha hecho las cosas, pero allá cada uno con su vida", ha asegurado la celebrity.

"Habla de cosas que no son ciertas, pero cada uno es dueño de sus palabras y de lo que escribe", ha concluido Zurita.

Hay que recordar que Patricia Conde acusó al programa de haberla perjudicado en algunas pruebas, de manipular los hechos e incluso a dos de sus compañeros de haber consumido drogas durante la grabación del concurso.

La crítica de María Zurita se suma a la de concursantes como María Escoté, Boris Izaguirre, Eduardo Navarrete o Anabel Alonso, entre otros. Aunque Conde ha recibido también apoyos como los de Xuso Jones o El Sevilla.