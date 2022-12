María Escoté desmiente a Patricia Conde, con la que ha roto su amistad tras 'MasterChef': "Yo no he visto las drogas por ningún lado"

La diseñadora María Escoté fue una de las concursantes del último MasterChef Celebrity y por tanto, compañera de Patricia Conde, semifinalista del concurso se cocina de La 1 y protagonista de una gran polémica al atacar duramente al concurso y a sus compañeros después de emitirse el formato.

Ambas tuvieron una muy buena relación durante la grabación del concurso y después, pero esa relación se ha truncado ahora, según contaba Escoté a la agencia Gtres.

"Yo durante el programa tuve muy buen relación con Patricia. De hecho, mientras se ha estado emitiendo hemos tenido muy buena relación. Esto ha sido así hasta el final, cuando ella se ha sentido de esta manera y ya no tengo relación con ella. No sé lo que le ha pasado y como tampoco ha acabado de explicarlo...", decía la diseñadora.

Y es que Patricia Conde acusó al programa de haberla perjudicado en algunas pruebas, de manipular los hechos e incluso a dos de sus compañeros de haber consumido drogas durante la grabación del concurso.

Esa mala experiencia no la comparte María Escoté, que a su vez es jurado de Maestros de la Costura, de la misma productora que MasterChef, Shine Iberia. "Creo que mis compañeros de esta temporada estamos todos en la misma línea. Todos nos llevamos muy bien y estamos de acuerdo en que lo hemos pasado muy bien, de que es un programa en el que se nos ha tratado superbien y nos hemos sentido muy a gusto", expresaba Escoté.

Sobre una de las declaraciones más polémicas de Patricia Conde, la de que había visto a compañeros drogándose durante el concurso, Escoté también tiene una opinión distinta.

"Es un tema que a mí no me interesa. Es un programa de personas adultas. Evidentemente, yo no he visto las drogas por ningún lado, pero es que ni me importa ni me interesa. Yo creo que cada persona es responsable y tiene que hacer con su vida lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar a nadie", opinaba la diseñadora.

Conde comenzó a publicar mensajes en Instagram, que después borraba, con duros ataques al programa y a sus compañeros, después de que se emitiera la semifinal, en la que ella mostraba un comportamiento extraño y renunciara a pelear por entrar en la final.