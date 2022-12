El 2022 ha dejado un sinfín de noticias y titulares semana tras semana que han calado en nuestro recuerdo... o no tanto. Así que, para despedir el año, te proponemos un juego para ver cuánto recuerdas de las noticias más destacadas durante estos 365 días. ¿Estuviste pendiente de las noticias todo lo que crees o el trabajo te ha enterrado en papeleo y no has tenido tiempo para nada más? Comprueba si realmente puedes superar el test del año en 20minutos y pasa un rato divertido. Responde correctamente las diez preguntas, consigue los 20 puntos y presume de resultado con amigos en el chat de grupo de WhatsApp. Y ya de paso, que tengas un fabuloso 2023. ¡Vamos allá!