La filtración del vídeo de la fiesta de Navidad de Unicorn Content en el que se veía a Jorge Pérez y Alba Carrillo en actitud cariñosa e, incluso, besándose, sigue dando que hablar. Pese a las declaraciones de Carrillo y Marta López, Pérez ha optado por mantenerse alejado de los medios.

Sin embargo, quien sí ha podido tener contacto con él ha sido Isabel Rábago, colaboradora de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía que, en el matinal presentado, este viernes, por Patricia Pardo, ha destacado: "De momento no hay interpuesta ninguna demanda. Jorge está hecho polvo, muy delgado. Yo le dije que me recordaba a cuando llegó de Supervivientes".

"Alicia y él están juntos. El último viaje lo iba a hacer con ella, pero fue incapaz de meterse en el coche y venir a Madrid a hablar con su abogado. Creo que les ha venido bien estar unos días separados", ha agregado Rábago que, además, ha comentado las declaraciones de Marta López.

Así, Isabel Rábago ha señalado que Marta López habría asegurado que contaba con una serie de mensajes que podrían poner en un aprieto aún mayor a Pérez. Ante esto, Patricia Pardo se ha mostrado contundente: "Es feo. Ayer ella, con Joaquín, dijo que no los va a usar. Entonces, si no los vas a usar, ¿qué necesidad tienes de amenazar con eso?".

"Yo no tengo miedo a que salga ningún mensaje, pero hay que contextualizarlos y explicarlos. Se ha hablado de muchos mensajes sin explicar los contextos, que siempre son necesarios. No dudo de Marta, ni de Jorge ni de Alba. Cada uno te cuenta su historia. Pero, de momento, a Jorge no se le ha escuchado", ha apuntado Isabel Rábago que, además, ha añadido: "No me imagino a Marta lanzando este órdago si no tiene algo".