Tras el affaire con Alba Carrillo, Jorge Pérez ha decidido alejarse de los medios de comunicación e, incluso, ha asegurado que no volverá a trabajar en televisión. Este viernes, El programa de Ana Rosa ha mostrado unas imágenes del exguardia civil caminando solo.

Así, desde el Club Social del matinal de Telecinco, Isabel Rábago ha destacado que no podía dar demasiada información acerca de la pareja debido a su puesto como colaboradora de televisión. Sin embargo, sí ha apuntado que ha visto a Pérez en persona y ha hablado tanto con él como con Alicia Peña, su esposa.

La colaboradora ha destacado: "Lleva tres días en Madrid, él ya está en la fase de tomar las riendas de este asunto y está teniendo varias reuniones con su abogado. Se están visionando absolutamente todas las declaraciones que se han hecho en televisión y él está solo, precisamente, por este motivo".

"Alicia continúa con su gente, arropada. A mí me sigue preocupando Alicia porque tiene momentos de muchísimo bajón. Muchísimo. Creo que también a Jorge le ha venido bien estar fuera de ahí estos últimos tres días, ocupado en lo que él quiere hacer. Yo he preguntado y lo que me dicen, una vez visionados los vídeos, es que se han producido auténticas salvajadas televisivas y por eso se va a luchar", ha agregado Rábago.

"Él admite su error y todas esas imágenes. No se ha montado una película ajena, lo que pasa es que no le habéis escuchado. Nadie le ha escuchado", ha agregado la colaboradora.