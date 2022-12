En 1997, nuestro país se estremecía ante el caso las niñas de Alcàsser, secuestradas, agredidas sexualmente y brutalmente asesinadas. Ahora, la localidad valenciana ha vuelto a colocarse en el mapa por la detención de Miguel Ricart, único condenado por el crimen, que ha sido detenido por, presuntamente, regentar un narcopiso en el Raval de Barcelona.

Pese a su cambio físico, marcado por la demacración, la Policía logró identificar a Ricart, aunque ni siquiera sus vecinos se habían percatado de que el asesino de Alcàsser estaba entre ellos. Ricart fue condenado a 170 años de prisión por los delitos que cometió contra Miriam, Desireé y Toñi. Sin embargo, salió en libertad en 2013 (en lugar de en 2023), beneficiándose de la doctrina Parot.

En estos años, Miguel Ricart se ha ganado la vida visitando frecuentemente comedores sociales y mediante el consumo y la venta de droga. Este jueves, En boca de todos ha contactado en directo con Sor Lucía Caram, a quien Josep Lluís Trapero, responsable, entonces, de los Mossos d'Esquadra, le encargó la misión de reinsertar a Ricart y buscarle un lugar donde vivir.

Durante su conexión con el matinal de Cuatro, la religiosa ha destacado: "Yo lo que hice fue ayudar a la población y a él. A él lo dejaron en libertad con la doctrina Parot. Salió a la calle, pero la gente le perseguía. Después supimos que estaba en Barcelona y me llamaron para pedirme que le ayudara a salir de España y le buscáramos algún centro. En aquel momento, la gente lo veía y estaba totalmente atemorizada".

"Creo que fue un caso muy mediático. Se le presentaba como un monstruo, él siempre mantuvo su inocencia. Yo en este caso no entro. Entro en el caso de una persona que, en ese momento, estaba en libertad y me llaman para, de alguna manera, ayudarlo a salir. Pero para ayudar también a la población que, en ese momento, estaba viviendo una situación de auténtico pánico", ha apuntado Sor Lucía.

"Parece ser que él quería, en principio, irse a Francia. Nos costó, pero conseguimos un centro en el que queríamos que, de alguna manera, él pudiera rehacerse y estar protegido. También, que la población se sintiera protegida porque había una especie de psicosis totalmente entendible dentro de la misma ciudad", ha agregado Caram que, además, ha señalado que cuando conoció personalmente a Ricart quedó muy impactada: "Creo que es un tema que no ha quedado cerrado. Él sostiene su inocencia, yo no lo sé. El padre de una de las niñas parece ser que dice que también. Yo pude hablar con el abogado que lo defendía, que decía que no había pruebas determinantes".

"Lo único que sé es que el momento en que me llaman mi trabajo no es ni judicial ni de investigación, sino proteger a la población y a él. Estaba en la calle y la gente huía y tenía miedo. Lo que hicimos fue conseguirle un sitio", ha destacado Sor Lucía. De la misma manera, la religiosa ha recalcado: "Vi una persona que estaba derrotada, que no hacía más que repetir su inocencia. Vi una sociedad a la que había que proteger".

"El que sale de la prisión sin dinero, con los documentos caducados, que no tiene para comer, tendrá que delinquir para conseguir alimentos. Y si no tiene posibilidad de trabajar, será más complicado. El sistema penitenciario tendría que, de alguna manera, ayudar a reinsertar a la gente o, por lo menos, garantizar que no tengan que cometer delitos o meterse en el mundo de la droga para sobrevivir", ha agregado.

Además, Caram ha asegurado que Ricart, en estos años, ha realizado diversas labores de voluntariado en comedores sociales en Francia, donde su comportamiento era bueno. Así, intentó cambiar su nombre, pues, según la religiosa, "no podía ni tener tarjeta sanitaria": "Hace un año y medio o dos años, se enloqueció. No sé cuál será la sentencia judicial en este momento, pero yo creo que Ricart tendría que ir a un centro psiquiátrico o estar en la prisión porque no está en condiciones de estar en la calle ni en ningún sitio".