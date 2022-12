La desaparición de Ángel y Fernando, los menores de 11 y 17 años a los que se les perdió la pista en el metro de Marqués de Vadillo, en Madrid, ha supuesto un auténtico revuelo en los medios de comunicación. Desde el primer momento, los familiares de los menores aseguraron que estos no se habían marchado voluntariamente, una hipótesis que las autoridades manejaban.

A primera hora de este miércoles, los matinales informativos exponían la noticia del hallazgo de un cuerpo desmembrado que había sido encontrado en un vertedero de Toledo. Así, En boca de todos se ha trasladado a Carabanchel, donde residían los dos menores, para conocer la última hora.

El matinal ha podido hablar, en directo, con Nicanor, padre de Fernando, quien acababa de llegar de la comisaría, donde los agentes le han informado de la última hora del caso: "Nos han dicho que hay un cuerpo, pero que no saben si es Fernando o no, y que está allí desde hace cinco días". Además, Nicanor ha destacado que no se sabe nada del paradero de Ángel.

"Él tenía allí una novia y yo pensé que podrían haber ido por allí. La novia estaba allí, pero los chicos no. Me han dicho que la novia no sabe nada de él", ha agregado Nicanor. Por su parte, Santana Salazar, uno de los amigos de la familia ha apuntado que "hoy, la Policía de Madrid no tenía conocimiento de que habían aparecido unos cuerpos hace cinco días. Tendría que haber un protocolo de actuación de modo interno en el que, si hay una desaparición de dos menores, la Policía de Toledo llamase a unos investigadores de Madrid".

"Hay un sistema que no funciona con nosotros. A día de hoy, después de treinta años se sigue hablando con las niñas de Alcàsser. Hay un funcionamiento que es irregular con nosotros, ¿por qué motivo? Hace once días que se puso una denuncia en la Policía Judicial de Madrid. No nos hacen caso, no les importa este caso", ha agregado Santana.

De la misma manera, Santana ha expuesto: "Nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación, que muchísimas gracias, pero es la única ventana que tenemos abierta al mundo porque aquí nadie está haciendo nada, sinceramente". Por su parte, desde el plató del matinal, Carlos Segarra ha apuntado: "Entiendo la desesperación de Santana, pero la Policía no entiende de razas ni colores. Trabajan para todo el mundo igual y más cuando se trata de menores".