Drew Barrymore explota ante las acusaciones de apropiación cultural... de la "gente común y corriente"

A grands rasgos, se puede entender la apropiación cultural cuando una persona en una posición privilegiada utiliza de manera despolitizada un rasgo característico de una minoría oprimida sin atender a su verdadero significado y solo por su beneficio personal. Como cuando Adele se puso un peinado tradicional africano. Pero lo que le ha ocurrido a Drew Barrymore dejaría ojiplático a cualquiera, pues ha sido acusada de apropiarse de la cultura de la "gente normal" y como cualquier hijo de vecino, la actriz ha explotado.

Los usuarios no dejaban de criticarla por compartir actividades de personas comunes y corrientes, como un simple vídeo en el que se grabó disfrutando de bailar bajo la lluvia, llegando a decirle que estaba actuando y que no era sincera, como recuerdan desde Vanitatis.

Es por ello que al ser preguntada sobre este tema en el late night Ziwe de la cadena Showtime, Barrymore ha respondido con mucha sinceridad. "Dios mío", suspira la actriz de Los ángeles de Charlie antes de resumir: "Me gustaría decir que soy jodidamente normal". Eso sí, a continuación afirma que le da "vergüenza" y a su vez es "muy consciente" de "cuán privilegiada" es.

Y para explicar su punto de vista utiliza uno de sus personajes más recordados, el de Josie Grossie o Josie Geller, la empollona becaria que no hacía daño a nadie y solo quería hacer su trabajo pero a la que hicieron bullying sus compañeros mofándose de ella en Nunca me han besado.

"Me siento como Josie Grossie solo que apropiándome de [la cultura de] gente normal que no conozco. Mi fabulosa familia de Hollywood ya está muerta y enterrada y lo vendieron todo. No tengo siquiera una reliquia familiar. Yo no tengo nada", asegura la actriz, que poco después continúa: "Y aún así es extraño, porque he vivido una vida privilegiada y bendecida a pesar de que la he cagado muchísimo y he visto muchísima mierda".

"Con todo y con eso, he pasado bastante tiempo viajando por todas partes del mundo, descubriendo cosas e intentando no ser una persona a la que le guste aparentar, ni una pijipi, ni corta de miras ni estirada o vulgar", ha explicado Barrymore.

i asked drew barrymore if she thinks she’s appropriating average person culture…new episode tomorrow pic.twitter.com/yFzT4gLwDM — ziwe (@ziwe) December 15, 2022

Para acabar, la intérprete de E.T. El extraterrestre ha añadido que, a pesar de lo que puedan decir en redes, ella abraza todas las culturas del mundo -que no apropiándoselas- y que tiene, como deseo, "que podamos cuidarnos los unos a los otros de la mejor manera posible". "Estoy convencida de que para eso estamos aquí", ha puntualizado.