La inflación impacta en las cestas navideñas: aumenta su demanda pero incluyen menos productos en el surtido

Laura recuerda que las cestas navideñas en la empresa donde trabaja su madre, del sector sanitario, solían ser mucho más abundantes. "Con el tiempo han disminuido en calidad y cantidad", expresa. De hecho, comenta que desde hace algunos años a su madre le otorgan 200 euros en lugar de entregarle una cesta. Este año, la inflación y los precios baten récords. Sin embargo, las empresas especializadas dicen que, a pesar del encarecimiento de algunos productos, la demanda de cestas de Navidad se ha incrementado esta campaña.

Desde Sadival, empresa que entrega cada año más de 500.000 cestas y lotes de Navidad, afirman que la demanda de las cestas durante esta campaña se ha incrementado en torno a un 20%. Además, tanto Lotes de España, quienes llevan casi 50 años en el mercado, como Mi Cesta, quienes confirman la "clara preferencia" de sus clientes por los productos gourmet, aseguran que la demanda de las cestas navideñas ha crecido en esta campaña.

Para las empresas, la subida de los precios de los productos ha sido todo un reto. De hecho, desde Mi Cesta afirman que la inflación está afectando a la venta de las cestas, las cuales "se han encarecido entre un 5% y un 10%". También afirman que, debido a que el año pasado las cestas sustituyeron a las cenas de empresa se produjo desabastecimiento y para prevenir esa situación este año comenzaron la campaña con anticipación, concretamente en octubre.

A pesar del encarecimiento, la empresa afirma que la cantidad de cestas destinadas a clientes y proveedores ha aumentado e que incluso se trata de cestas "bastante grandes". Por su parte, explican que la media de las cestas destinadas a empleados solía ser de 60 euros y ahora el promedio es de 45 euros. También reafirman que las personas tienen preferencia por los productos gourmet, ya que los clientes "prefieren tener menos productos en la cesta pero de más calidad".

En Sadival la campaña de las cestas empezó en torno a las mismas fechas que en años anteriores, concretamente a finales de septiembre. Reconocen que "algunos productos sí han subido de precio" pero que, las empresas que les realizan pedidos de cestas para sus empleados les han pedido incluir un par de productos menos con el propósito de mantener los precios. "Algunos clientes nos pidieron incluir 14, en lugar de 15 productos en sus cestas", expresan desde la compañía.

Por su parte, desde Lotes de España confirman que han hecho "malabares" para adaptar los costes "y no repercutir la totalidad de la subida de la inflación al precio final de la cesta o lote de Navidad". Explican que se debe tener en cuenta el hecho de que "los precios de la alimentación han subido más que el IPC general". Además, detallan que "han subido los portes, el cartón, la electricidad, el embalaje, todo está incluido en el precio del lote, pero los alimentos han subido más que el dato de la inflación".

Según ha explicado Pepa Alarcón, responsable de Marketing de Lotes de España, "el aumento de los precios es real, pero el suministro de mercancía está asegurado". Sin embargo, advierte que "cuando se venda todo el material previsto los precios no serán los mismos y no podremos ampliar el stock". Por este motivo, para que el precio de las cestas no se viera afectado, la empresa decidió adelantar su campaña al verano.

"Hemos intentado trabajar con la rentabilidad, los márgenes y adaptar las composiciones para no repercutir la subida de la inflación a las cestas", continúa Alarcón. Expresa que los clientes pueden mantenerse tranquilos porque "pese a que la inflación supera el 10%, Lotes de España no ha incrementado los precios a ese nivel".

Además, enfatizan que siguen manteniendo la calidad, es decir que continúan ofreciendo las 150 referencias de primeras marcas de productos españoles que solían entregar en las campañas anteriores. "Toda la subida la asume la empresa haciendo un esfuerzo, arañando cada céntimo", ha finalizado la responsable de marketing de Lotes de España.

Desde El Corte Inglés confirman que están "a niveles de 2021 en cuanto a elaboración en número de pedidos" y que a finales de noviembre tenían en marcha 350.000 cestas de Navidad aproximadamente. Incluso destacan que uno de sus clientes les ha encargado para sus empleados unos 18.000 lotes de Navidad. En su caso, empezaron a trabajar en la campaña desde antes del verano. Además, explican que la cesta media tiene un precio de 55 euros y que los jamones, turrones, vinos y dulces típicos son los productos que no pueden faltar en las cestas que preparan.

En resumen, a pesar del encarecimiento de algunos productos, la demanda de las cestas ha aumentado y las empresas han tomado diferentes medidas para intentar frenar el impacto de la subida de los precios en esta campaña. Sin embargo, las personas afirman que a medida que pasan los años algunos productos han desaparecido de las cestas. Pedro, nombre ficticio, quien trabaja en una empresa del sector alimentario desde hace 30 años, reconoce que su cesta solía incluir otras bebidas alcohólicas además de vinos, jamón cocido y hasta mariscos.