Quedan apenas unos días para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra el próximo 22 de diciembre, pero, aun así, hay personas que esperan hasta el último momento y aún no han comprado sus décimos. Tanto si has conseguido tus números favoritos como si no, siempre quedan las mismas dudas: ¿Qué números son los más 'afortunados'? ¿Qué probabilidad tengo de que me toque? ¿Tendré suerte este año?

Lo cierto es que todos los números tienen la misma probabilidad de salir, ya que todos se encuentran dentro del bombo. No obstante, la tradición ha estigmatizado a algunos números con la etiqueta de 'feos' frente a los 'bonitos' y ha distinguido entre las terminaciones más y menos afortunadas.

En este sentido, se ha llegado a hablar de las terminaciones 'malditas' de la Lotería de Navidad al no haber tocado nunca esos números e, incluso, se han agotado determinados números debido a ciertas supersticiones. En cuanto los números 'malditos' cabe destacar que, si solo nos fijásemos en la última cifra, la menos afortunada sería el 1, que apenas ha salido en ocho ocasiones en todos los años de historia del sorteo. Si ponemos la lupa en las dos últimas cifras, entre las menos agraciadas están 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y el 82.

La cifra que más se ha repetido como resultado del reintegro es el número 5, es decir, es la terminación del primer premio que más veces ha salido a lo largo de toda la historia de este sorteo extraordinario al haber sido premiada en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

Pero este no es el único aspecto que se tiene en cuenta a la hora de comprar un décimo. Los más supersticiosos también atienden al lugar donde adquirirlo, remitiéndose a la cantidad de veces que una administración ha vendido grandes premios. No obstante, el hecho de que algunas ciudades hayan sido más premiadas con el Gordo se debe al volumen de números que se venden.

Así, volvemos a lo de antes: todos los números giran en el bombo, por lo que un número concreto comprado en una administración de Madrid tiene la misma probabilidad de salir que uno comprado en cualquier otro sitio. Ahora bien, en lugares como Madrid o cualquier administración que venda mucho, hay más probabilidad de salir agraciado dado que el conjunto de números vendidos es mayor.

Este mapa representa las ciudades más visitadas por el Gordo de la Lotería de Navidad:

En el caso de que quieras conocer si tu localidad ha celebrado alguna vez el primer premio, en la siguiente lista puedes comprobar cuántas veces el Gordo ha caído en cada municipio desde 1812:

Asimismo, este otro gráfico representa el número de veces que cada provincia ha sido agraciada con el Gordo de la Lotería de Navidad. Aquí se aprecia los lugares 'más afortunados', aunque hay que recordar que aquellos sitios donde se compra más lotería es más probable que caiga el Gordo, no por una cuestión de suerte, sino de volumen.

¿Cuánto gastará cada comunidad y cada provincia?

Cada español gastará este año una media de 69,36€ en décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, frente a los 66,6€ de 2021, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 109,62€, seguida de La Rioja (102,54€), Asturias (100,95€), Aragón (94,20€), Cantabria (89,78€), Comunidad de Madrid (79,59€), Castilla-La Mancha (78,28€), Comunidad Valenciana (77,64€), País Vasco (77,50€) y Galicia (71,16€).

Por otro lado, según los datos recogidos por Europa Press, los que menos van a gastarse este año son los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (16,03€) y Melilla (16,28€), seguidos de los de Baleares (39,63€), Canarias (43,70€), Cataluña (54,74€), Andalucía (57,32€), Navarra (57,64€), Extremadura (60,77€) y Murcia (67,15€).

Premios Lotería de Navidad hasta 2021

¿Cuáles han sido todos los números premiados con el Gordo desde su primera edición? Desde 1812 se han realizado más de 200 sorteos de la Lotería Extraordinaria de Navidad. El primer número premiado se trató del 3604 y el último el 86.148 en 2021.

Dotado con 4.000.000€ a la serie, la cifra ganadora del año pasado fue a parar, sobre todo, a Madrid, y concretamente a la administración 458, ubicada en la zona de la Alta Velocidad (AVE) de la Estación de Atocha, con 129 series.

Además, otras 40 series fueron para la administración número 54 de Las Palmas de Gran Canaria. No muy repartido, también dejó algún pellizco en forma de 1 serie en administraciones de Santoña (Cantabria), Ayamonte (Huelva) y de nuevo en la calle Toledo de Madrid.

El número 72.119 resultó agraciado con el segundo premio, dotado con 1.250.000€ a la serie. Recayó íntegramente en la administración número 3 de Basauri (Vizcaya), con 171 series. El número 19.517 recibió el tercer premio, dotado con 500.000€ a la serie. Se concentró en cinco provincias, en especial, en Játiva (Valencia), con 103 series. Además, cayó en Calella (Barcelona), con 35 series; Almería, con 17; Granollers (Barcelona) con 15; y Badajoz, con 2.

En el siguiente mapa se pueden consultar todas las direcciones de donde salieron décimos premiados con todos los grandes premios.