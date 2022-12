El mensaje oculto de la felicitación navideña del príncipe Harry y Meghan Markle

Un día después de que Netflix emitiese el segundo volumen de la docuserie Harry y Meghan, los duques de Sussex han sorprendido con su felicitación navideña que, más allá de los buenos deseos, esconde un gran simbolismo y crítica hacia la familia real británica.

"Os deseamos unas felices fiestas navideñas", comienza el mensaje de la tarjeta de felicitación, enviada por correo electrónico desde la fundación Archewell, una entidad sin ánimo de lucro que el príncipe Harry y Meghan Markle fundaron en 2020, poco después de su salida de la casa real.

"De nuestra familia a la vuestra, les deseamos salud, paz y un muy feliz año nuevo. Nuestros mejores deseos, príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex", concluye la felicitación.

La fotografía en blanco y negro que acompaña a estas líneas presenta a la pareja, muy sonriente, durante la gala Ripple of Hope en Nueva York, celebrada la semana pasada.

Sin embargo, la elección de esta imagen guarda un simbolismo nada casual para los duques de Sussex. En esa ceremonia, Harry y Meghan recibieron un galardón por haber denunciado públicamente el racismo en la monarquía británica.

El príncipe Harry y Meghan Markle posan a su llegada a la gala Ripple of Hope en Nueva York. GTRES

"Vivimos en un mundo en el que compartir las experiencias y las historias tiene un gran impacto", manifestó entonces el príncipe Harry tras recibir el premio que otorga la organización benéfica Robert F. Kennedy.

Por su parte, Kerry Kennedy, hija del fallecido senador estadounidense y organizadora del evento, justificó así el motivo por el que decidieron concederle este premio a los duques de Sussex: "Pocos tendrían el coraje de cuestionar a sus familiares sobre la estructura de poder que mantienen, y esto es lo que han hecho Meghan Markle y el príncipe Harry". En su opinión, "la monarquía es la institución más antigua de la historia del Reino Unido y les dijeron que lo estaban haciendo mal. Es algo heroico que ha abierto una brecha", manifestó.

En la segunda parte de la serie documental, el príncipe Harry y Meghan Markle han continuado destapando los detalles que llevaron a ambos a querer apartarse de la familia real británica.

Entre otras revelaciones, el hijo menor de Carlos III describió cómo fue la reunión que celebró con su familia el 13 de enero de 2020 en Sandringham, al este de Inglaterra, sobre sus planes para mudarse al extranjero con su mujer. "Fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, ya sabes, sentada en silencio asimilando todo", contó en el documental.