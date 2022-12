Si la primera parte del documental del príncipe Harry y Meghan Markle dio de qué hablar, la segunda no iba a ser menos. Y es que, tras las declaraciones en exclusiva que el duque de Sussex ha ofrecido tras su salida de la familia real, el matrimonio también querido recordar uno de los momentos más bonitos dentro de ella.

Este recuerdo coincide con el día de su enlace matrimonial. Los duques de Sussex se casaron el pasado 19 de mayo de 2018, un compromiso que fue seguido por millones de personas de todo el mundo.

La pareja asegura recordar este acontecimiento con mucho cariño y felicidad. Tanto es así que Meghan Markle comenta que no sabe cómo mantuvo tanto la calma: "Solo quería una mimosa, un cruasán y poner la canción Going to the Chapel".

Pero también han querido recalcar que no fue todo color de rosa. Presión es el tercer adjetivo con el que definen el día de su boda, ya que todas las miradas estaban puestas en ellos.

Era la boda del hijo pequeño de la princesa Diana y tenía que estar a la altura de la de su hermano, el príncipe Guillermo, en la que "todo salió impecable". "Fue misión cumplida con Guillermo, así que dijeron 'a ver si ahora va bien con Enrique y podemos decir lo mismo'", declara el príncipe.

Aunque la tensión se palpase en el ambiente, todo acabó saliendo perfecto y como se esperaba. Fue Carlos III quien acompaño a Meghan Markle al altar, algo que ella siempre le agradecerá y con lo que afirma que, por este acto, perdió a su padre, quien no ha dudado en comentar el documental.

En el transcurso de esta segunda parte de la docuserie se muestran imágenes inéditas de la ceremonia, la celebración y los invitados a la boda, entre las que destacan Doria Ragland, Kate Middleton y la propia Isabel II.