La desaparición de dos primos de 11 y 17 años en Madrid mantiene en jaque a la Policía, que busca a los menores en los distritos de Villa de Vallecas, Usera y alrededores. A Fernando y Ángel se les perdió la pista el pasado sábado cuando salían de un supermercado de Carabanchel.

Los menores salieron del Hiper Usera de la calle General Ricardos sobre las 16:00 horas, donde acudieron mientras el padre de uno de ellos se encontraba en una lavandería cercana. Este viernes, En boca de todos se ha trasladado a Madrid para conocer, de primera mano, la situación que atraviesan los familiares de los niños.

"Por favor, dejadme ya", ha señalado la madre de Ángel, destrozada ante la falta de información del paradero de su hijo. De la misma manera, el matinal ha tratado de hablar con Sonia, madre de Fernando, quien ha señalado, devastada, que no sabe nada de su hijo.

Por su parte, Nicanor, tío de los pequeños, ha destacado que "la Policía está ahí", pero no saben nada de los menores. "No nos dan información de ningún tipo. No nos ayudan, no nos hablan ni explican nada a los familiares. No están haciendo nada, lo estamos haciendo nosotros con las redes sociales, haciendo concentraciones, no nos ayuda nadie", ha agregado otro de los familiares.

"Ni una ambulancia nos traen. Esto no es así, cuando hay una huelga por cualquier tontería traen ambulancias y médicos. Gente gitana hay; payos, unos tres o cuatro. Esto le puede pasar a cualquiera. Les digo a los gitanos de todos los barrios que se desplacen hoy a las 19:00 horas en Vallecas. Les puede pasar a tus hijos y a los míos", han recalcado.

Otra de las tías de los jóvenes ha señalado que no se contempla la desaparición voluntaria de los niños: "No. En casa de mis hermanos están muy bien". Por su parte, la reportera del matinal ha destacado la tensión y tristeza que se respira en el barrio madrileño casi al cumplirse una semana de la desaparición de Fernando y Ángel.

Desde el plató de En boca de todos, el exagente Carlos Segarra ha señalado que se trata de una desaparición de "alto riesgo" y no le cabe ninguna duda de que las autoridades están "trabajando a destajo" para encontrar a los menores: "En un principio podría pensarse que se trata de una golfería, de una cosa de niños que desaparecen voluntariamente, pero ya va a hacer una semana. Es un tema preocupante y no me cabe ninguna duda de que la Policía está poniendo toda la carne en el asador".

Segarra también ha destacado que ni Fernando ni Ángel tenían sus propios teléfonos móviles, lo que dificulta la búsqueda: "Sus familias no tenían los recursos necesarios". "Una semana, una travesura... ¿Dónde están comiendo, quién los tiene refugiados? Son parte de una familia gitana y, salvo que haya un problema entre ellos, normalmente se ayudan", ha agregado Carlos Segarra.