De los cepillos limpiadores a los masajeadores, las famosas herramientas 'beauty' de Foreo a mitad de precio en Amazon

Cada persona elige su rutina facial perfecta según su tipo de piel y lo que quiere destacar o cuidar. Un buen limpiador, crema hidratante, sérum o contorno de ojos (los eternos olvidados) serían algunos de los must de todas las rutinas beauty, pero, hay quienes van más allá y utilizan herramientas que ayudan a tener una piel radiante. Y, para esto, la limpieza y desobstrucción de los poros es muy importante. Por eso, marcas como Foreo han coronado la cima de las herramientas beauty de limpieza.

Esta firma se hizo muy famosa por sus cepillos faciales de silicona que limpiaban el rostro fácilmente, pero, no son los únicos productos que tienen. También poseen masajeadores, terapias con luz led o masajeadores e iluminadores. No obstante, aunque nos gustaría poseer todos, muchas personas no pueden por economía. Por eso, el mejor momento para hacerse con las herramientas beauty que te faltan es ahora que están muy rebajadas en Amazon (¡hasta el 50%!).

Desde 20deCompras hemos destacado alguna de las mejores ofertas con las que puedes ahorrarte mucho dinero, pero, recuerda, ¡por tiempo limitado! Iris, el masajeador e iluminador del contorno de ojos, los eternos olvidados, elimina las ojeras, la hinchazón y las odiosas bolsas de los ojos. Además, aumentará la absorción de la crema o el contorno de ojos que te pongas en tu rutina facial diaria.

¡Con un 40% de descuento! Amazon

Por su parte, el famoso cepillo limpiador facial Luna de Foreo, en formato viaje, está rebajado un 49% y ha pasado de costar 139 a 71 euros. Es ideal para limpiar cualquier tipo de piel y su silicona no dañará tu rostro.

¡Con un 49% de descuento! Amazon

Por último, desde 20deCompras destacamos una máscara led para el rostro, con un espectro completo de luz para actuar de masajeador y crioterapia, lo que aumentará la absorción del cuidado facial. Se llama Ufo y aporta terapia de luz led de ocho colores para definir el rostro y cuidarlo sin salir de casa. Lo mejor es que te ahorras 100 euros con la oferta de Amazon.

¡A mitad de precio! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.