El Ayuntamiento achaca el caos de la lluvia a la imprevisión de la Aemet: "Predijo chubascos"

El Sol ha vuelto a salir este miércoles en la capital después de dos días de tormenta. Y el Ayuntamiento de Madrid ve ahora con mucha más claridad las razones por las que las lluvias, que sacudieron las últimas 24 horas muchos puntos del país, desataron un verdadero caos en calles, carreteras y trenes de corta y media distancia de la ciudad. En primer lugar, fueron inesperadas. Ni siquiera la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predijo una tromba de tal calibre. Al Consistorio solo le avisó de "posibles chubascos a partir del mediodía" y, por tanto, no se activó el Plan de Actuación de Inundaciones (PAINUNAM) que pone en marcha a los servicios municipales ante inclemencias meteorológicas.

La realidad fue muy distinta. Y en apenas hora y media cayó sobre Madrid la mitad de la lluvia que cae en todo mes de diciembre. "De media en el mes de diciembre solemos registrar unos 140 litros por metro cuadrado. Solo ayer, durante una hora y media, se produjo la caída de 70 litros por metro cuadrado", ha apuntado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Almeida se ha remitido en varias ocasiones al informe de la Aemet, que este miércoles, de hecho, no presionó el botón de alerta amarilla por las lluvias, como sí lo hizo el martes.

En su turno, la delegada municipal de Seguridad y Emergencia, Inmaculada Sanz, ha insistido en el mismo argumento ayudándose de documentos que demostraban que sobre las 19.00 horas de este miércoles, mientras en Madrid se producía el "aguacero", los meteorólogos comunicaban al Gobierno municipal que "no había avisos meteorológicos vigentes en la Comunidad de Madrid". Eso no quiere decir que no lloviera, sino que no se pronosticaba un nivel suficiente de lluvia como para que se diera un aviso amarillo. "La predicción es la que es".

En cualquier caso, ambos se han congratulado de que en la jornada de este miércoles no hubiera que lamentar "ningún herido ni ninguna intervención grave". Aunque la actividad de los cuerpo municipales sí fue muy intensa. En apenas 9 horas, desde las 21:00 horas del miércoles a las 9:00 este jueves, los Bomberos del Ayuntamiento realizaron un total 141 intervenciones, de las cuales 61 son por agua.

Rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que ha tenido lugar este jueves en Carabanchel. Felipe Nombela

¿Faltan imbornales en Madrid?

Muchas alcantarillas despertaron este miércoles ya desbordadas por las intensas lluvias de los días anteriores. Y a medida que fue transcurriendo la jornada, con aún más precipitaciones, no pudieron cumplir su labor de achicar el agua. ¿El resultado? Charcos, balsas e inundaciones. En la capital hay actualmente 124.000 imbornales (nombre con el que se conoce a las aperturas que desaguan las calzadas). Y el alcalde ha reconocido que quizás no sean suficientes.

"Posiblemente, haya que incrementar el número de imbornales en la ciudad, y estamos dispuestos a estudiar todas las acciones que mejoren la movilidad", ha apuntado el regidor popular.

Concretamente, "hubo puntos que sí sufrieron y haremos un estudio para determinar las causas cuando se producen lluvias fuertes en Madrid el número de imbornales en esas calles, como Atocha, la glorieta de Carlos V y las conducciones de agua, para acometer obras necesarias y que haya un número de imbornales", ha abundado.