Tamara Gorro habla sobre los rumores de  infidelidad en su ruptura con Ezequiel Garay

La separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay salió a la luz cuando la influencer compartió en sus redes sociales un texto en el que especificaba que la relación había llegado a su fin. La pareja, que compartía sus vidas desde 2010 y tiene dos hijos en común, no había aclarado nada al respecto, pese a los numerosos rumores que hablaban de una tercera persona por parte del futbolista como detonante de la ruptura.

Ante estas especulaciones, Tamara Gorro, en el programa en el que colabora, Y ahora Sonsoles, ha zanjado estos rumores. "¿Desmiento y ya estoy hablando o no digo nada y parece que es verdad?", ha expresado.

"Los consejos que recibo son que me muestre fuerte pero no lo estoy. Este hecho viene gestado desde hace tiempo y duele pero yo me quedo con lo positivo", ha desvelado la colaboradora, quien admite que está llevando la separación "como cualquier otra persona que rompe con su pareja". Gorro ha dejado claro que no entrará en detalles de su ruptura por su salud, por respeto a su pareja y a su entorno.

En lo que ha hecho hincapié la influencer ha sido en subrayar que no hubo "infidelidades ni discusiones" en el fin de su relación como se venía especulando desde su ruptura. "Motivo siempre tiene que haber, pero es mentira. Se lo están inventando. Me vais a ver con él. Porque es el padre de mis hijos, porque es una persona a la que amo", ha clarificado Gorro, quien, además, expresó que había prometido a Ezequiel no dar declaraciones al respecto.

Además, la colaboradora ha enfatizado que ambos mantendrán una buena relación por el bien de sus dos hijos. Tanto es así, que el próximo jueves la expareja se reencontrarán para celebrar el cumpleaños de su hijo Benjamín.

"Mantengo que no siempre se tiene que terminar mal con la pareja de quien te separas. Él va a tener mi respeto y protección de por vida, no solo por ser el padre de mis hijos, porque es una persona excelente", ha expresado.