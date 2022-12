Buenos tiempos para los otakus: en 2022 se han licenciado más de 1.400 obras de manga batiendo todos los récords

Cosplays, música japonesa y un aire occidental han llenado durante cuatro días la Fira de Barcelona Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat, y es que la cultura otaku ha llegado para quedarse en nuestro país. Lo que apenas unos años atrás hubiera parecido una locura es ahora una realidad.

En su 28.ª edición, el salón Manga Barcelona, el más grande a nivel nacional, ha acogido a más de 163.000 asistentes, batiendo todos los récords. Si Golpes Bajos cantaba Malos tiempos para la lírica, los fans del arte del comic nipón pueden hacer su propia versión: "Buenos tiempos para el manga".

Tras las restricciones causadas por el COVID, el Manga Barcelona volvía más fuerte que nunca, cambiando no solo de fecha, sino de localización incluso. De la Feria Intencionalidad pasaba a la Fira Barcelona, y del puente de Todos los Santos al de la Inmaculada. Los cambios llegaron acompañados de todo tipo de opiniones, pero lo cierto es que, como los propios organizadores confirmaron: "Las entradas y abonos se agotaron antes de abrir puertas".

El Manga Barcelona bate récords de asistencia. Enric Fontcuberta / EFE

El cambio de localización se debía, como los propios organizadores así aseguraron, a la necesidad de aumentar los espacios disponibles para los fans. Este punto ha sido reafirmado por grandes nombres de la prensa especializada, como es el caso de Alejo N. Correa, editor y responsable audiovisual de Ramen Para Dos: "El incremento de espacio era algo necesario. El incremento de amantes del mundo del manga y el anime han llenado los espacios del evento y disfrutado de su variedad de propuestas. Sin duda, esto solo puede seguir creciendo, ya sea en número, en espacio, en oferta y, obviamente, en fanáticos".

Durante los cuatro días no fueron pocas las actividades que tuvieron lugar. Desde firmas de autores nipones como Nakaba Suzuki, autor del manga The Seven Deadly Sins a la intérprete del tema principal del anime Neon Genesis Evangelion, Yoko Takahashi, actuación incluida; a puestos de comida, presentación de películas y el plato fuerte del evento, las presentaciones de licencias por parte de las editoriales.

Las editoriales de mangas, por su parte, demostraron en sus presentaciones que el mercado para este tipo de productos está al alza. Como para muestra un botón (o editorial), solo Planeta Comics anunció 53 títulos, algunos de ellos, como es el caso de Hajime no Ippo, con más de 135 tomos y continua su publicación. En total, de las 17 editoriales de manga y las tres distribuidoras de anime que presentaron sus planes para 2023, fueron anunciadas 156 obras, contando con ediciones en catalán y castellano e incluso manga patrio o "mangañol" como ya lo han bautizado algunos fans.

Las editoriales han anunciado más de 150 obras para 2023. Enric Fontcuberta / EFE

Y no es de extrañar que cada vez se anuncien más y más series, teniendo en cuenta que según estudios como el realizado por Fnac, las ventas de manga solo en sus tiendas ha incrementado en un 184%. En Barcelona, ciudad cuna del manga en España, en 2021 hubo más de 200.000 préstamos de manga en la red de bibliotecas municipales.

Según José A. Serrano, de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómic) y redactor principal del blog divulgativo Guia del Cómic, contaba a El Periódico: "Este 2022 terminará con más de 1.300 novedades de manga publicadas, prácticamente un tercio más que en 2021". De este modo, los anuncios de este tipo de obras rondarían el 30% del total.

"Dos de cada tres comics que se venden en España son mangas"

Marc Bernabé, traductor y erudito del mundo del manga en España, ya lo vaticinaba en su estudio estadístico sobre el mercado del manga en España en diciembre del año pasado: "2022 va a ser un año que marcará un antes y un después" y así ha sido un aumento del 30% con respecto al año paso (y que este, a su vez, también había batido récords).

El manga se ha convertido en un pilar más de las estanterías de cualquier librería que se precie. Así lo ha contado Almudena, encargada de comunicación de Arechi Manga, a 20m: "En la actualidad se está viviendo una nueva evolución para el mundo del manga, el cual ha pasado de ser una afición muy de nicho a algo que podríamos decir 'mainstream' ya que gente muy joven se introduce en el mundillo como lectores y lectoras sin el concepto de 'friki' o 'raro', simplemente porque les gusta leerlo. Esto ha generado además un interés para el mercado, creándose nuevas editoriales que dan respuesta a una necesidad, no solo en cuanto al abanico de títulos, sino también en cuanto a la demanda en lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera."

Las grandes editoriales de manga y cómic en general han empezado a apostar por el manga en diferentes ediciones, más allá de simplemente en castellano. Así lo han demostrado Planeta, en su rama del cómic, o Norma Editorial, en catalán. De hecho, este año nació Kaji, una línea editorial dedicada exclusivamente al catalán. Por su parte, Oosoo Comics ha decidido apostar por el manga en euskera o Mangaline en gallego.

Estadísticas de los mangas editados en España Marc Bernabé

El manga, uno de los pilares de la cultura pop

El aumento del los fans de este tipo de entretenimiento sigue en alza, y todo apunta a que seguirá aumentando en los próximos años. Los"raritos de clase" han dejado de serlo. Gracias a la cuarentena, los servicios en streaming como Netflix, Amazon Prime Video o la dedicada exclusivamente al anime Crunchyroll, o plataformas para leer manga de manera gratuita y legal como Manga Plus, a día de hoy este tipo de obras son más accesibles que nunca.

Cada año se baten récord de asistencia. Enric Fontcuberta / EFE

Las influencias del manga y el anime están presentes en el día a día de la cultura pop actual. Desde las colecciones de marcas de ropa como la de la ya nombrada Evangelion por parte de tiendas de Inditex como Breshka a canciones de los artistas del momento como Rosalía con su tema Chicken Teriyaki o Bad Bunny y Yogabuni.

De hecho, la artista catalana ha demostrado en varias ocasiones su afición a este tipo de cómics. Prueba de ello fue los diferentes vídeos que subió a TikTok por Halloween. En estos, tanto la intérprete como su pareja, Rauw Alejandro aparecen disfrazados de Asuka y Shinji, dos de los protagonistas de la serie Evangelion.

Un futuro alumbrador

El mundo del comic nipón en España está de celebración y todo indica a que así sea durante mucho tiempo más. La crisis del papel no parece afectar a un público fiel y ansioso por más novedades. De hecho, si hay en lo que están de acuerdo tanto los vendedores de manga como los propios libreros, es que esta tendencia que cada año se supera seguirá el mismo camino, al menos, en un futuro cercano.

Según Judith Martí, editora de la línea manga de Norma Editorial: "Me parece que es un momento idóneo para dar a conocer el género, la cultura y todo lo que engloba el manga. Obviamente, también para publicar, pero teniendo en cuenta lo anterior, ya que si la gente no lo conoce de verdad se pierde algo muy guay y sería una pena dejarse llevar solo por el boom. Es general, que me parece un momento perfecto para seguir publicando manga, para que la gente si tiene algún tipo de prejuicio pueda informarse y romper con este. De cara al futuro creo que las cosas van a seguir igual de bien o incluso mejor, porque el público cada vez pide más y está receptivo."

"Es el momento perfecto para seguir publicando manga"

Estas palabras se unen a la opinión de Félix, trabajador de Gotham Central, una tienda especializada en el manga y el cómic de Getafe: "El auge del manga en la actualidad, y su incremento nunca visto desde los días posteriores a la pandemia hasta la fecha, nos ayuda a completar muchos meses a los libreros. Claro, han subido las ventas, y el coleccionista tiene oportunidades nunca vistas (recuperación de clásicos, novedades de todo tipo y género), junto a una mayor diversidad para el comprador casual. El futuro en España del manga parece no tener límites. Quizá se acabe editando lo más deseado, subgéneros más "underground", y el resto de mangas que ya conocíamos en España incompletos, incluyendo mi favorito, 'Gamma el Hombre de Hierro'", cuenta dejando caer recomendaciones para las editoriales.

En la actualidad hay un manga para todo el mundo, independientemente de las preferencias o de sí se es o no un verdadero otaku. Es el momento perfecto para descubrir un nuevo tipo de lectura y, quién sabe, quizás una nueva afición a la que cada día más españoles se unen.