Durante el pasado martes, los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales se hacían eco de la situación de un hombre que había quedado atrapado por la riada que tuvo lugar en Valdebótoa, en Badajoz, a causa de la borrasca Efraín.

Este miércoles, Espejo Público ha conseguido localizar a José, el hombre que mantuvo en vilo a todo el país mientras esperaba encima de su vehículo a que alguien acudiera a rescatarle: "Decidí quedarme allí quieto hasta que vinieran a por mí".

Sin embargo, tal como ha destacado José, no llevaba su teléfono móvil en el momento en que se quedó atrapado en la riada, por lo que confiaba en que otras personas avisasen a los bomberos o a la Policía para que acudieran a por él: "Tenía clarísimo que me iban a rescatar, pero sabía que no iba a ser inmediato".

Persona arrastrada por la corriente espera en el techo de su coche a ser rescatada en Valdebotoa, Badajoz #Badajoz #Extremadura #Inundación pic.twitter.com/d2BbPbebtI — Badajoz_Ciudad (@CiudadBadajoz) December 13, 2022

Pese al susto, José no ha perdido su sentido del humor y, así, ha contado lo que le dijeron sus amigos y cuál fue su respuesta. "¿Qué hacías ahí en medio, José?", le preguntaron, a lo que él respondió: "Pues ya ves, había ido a lavar el coche". Unas palabras que han supuesto las risas en el plató del matinal de Antena 3: "Tiene usted una pachorra y una tranquilidad que me deja asombrada", ha señalado Susanna Griso.

Finalmente, José ha recalcado que los desbordamientos en esta zona no son una situación frecuente, pero "cayeron más de 80 litros en nada de tiempo", por lo que las inundaciones eran inevitables. Además, ha agregado que él no se puso nervioso en ningún momento, aunque quien sí lloró por lo sucedido fue su hermana: "Al menos alguien lloró", ha sentenciado Griso, entre risas, y alabando la actitud de José.