Llegar seco y puntual se ha convertido en todo un reto este martes en Madrid. La lluvia no ha dado un descanso. El "caos" ha reinado en prácticamente toda la ciudad, ya sea como consecuencia de averías o incidentes en el servicio de Cercanías, accidentes de tráfico o las actuaciones de los Bomberos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla en la región. En la capital, el Ayuntamiento ha activado el nivel 0 del plan de prevención de inundaciones, justo después de que los Bomberos tuvieran que realizar 120 intervenciones en la jornada del lunes.

Bomberos y Madrid inundada

Solo en la mañana de este martes, los Bomberos han tenido que llevar a cabo 171 intervenciones. Los municipios del sur de la región son los que se han llevado la peor parte. De todos los incidentes, 156 han sido balsas de agua o inundaciones de garajes, 46 de ellas han tenido lugar en la capital. Las localidades que se han visto especialmente afectadas son Móstoles, Getafe, Leganés, Arroyomolinos, Parla, Coslada y Majadahonda, aunque todos han sufrido dificultades de distinto tipo.

La buena noticia es que ninguna de estas actuaciones ha sido por algún incidente grave y tampoco se han registrado heridos graves. Madrid ciudad ha alcanzado las 64 intervenciones por parte de los Bomberos, 51 salidas han sido por daños por aguas, como inundaciones y balsas, y 13 por fachadas en mal estado o con elementos con riesgo a caer a vía pública. También han tenido que achicar agua de algunas casas por goteras, acumulaciones de lluvia en terrazas y en algún garaje.

Algunos de los puntos más populares de la ciudad también se han visto prácticamente desbordados, como ha ocurrido en la calle Alcalá. Pasar cerca de coche sin acabar empapado era un reto casi imposible. No solo ha sido un desafío para los conductores y el paseo de los peatones, sino que el sistema de desagüe y alcantarillado también se ha visto afectado.

Otra chapuza de Almeida en una calle recién asfaltada. Hace unos días fue Sol, ahora es el turno de Atocha. Hay chapuzas para todos y todas. No sé si se olvidó del alcantarillado o quería hacer un paseo marítimo. pic.twitter.com/ksFwX1QwqR — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) December 13, 2022

Trenes impuntuales

El lunes ya surgieron algunas complicaciones que torpedearon la circulación normal de los trenes en la Comunidad. Sin embargo, como la lluvia no ha dado ningún minuto de tregua, ha habido nuevos incidentes. Renfe informaba a través de sus redes sociales de que "por una incidencia en la infraestructura entre Laguna y Aluche", los trenes acumulaban fuertes demoras y sufrían detenciones en ambos sentidos. El resultado es que algunos ferroviarios han visto alterado su recorrido o destino habitual.

Una imagen de este día son las estaciones llenas de gente esperando a que llegasen los trenes. Sin embargo, su paciencia se ha visto contra las cuerdas, sobre todo en las personas que pretendían viajar en las líneas c-4 y C-5. A las 8.41 horas, Renfe informaba de una avería en la primera, en la estación de Fuencarral. La consecuencia: "los trenes procedentes de Alcobendas y Colmenar y con destino Parla están acumulando demora".

En lo referente a la línea C-5, la que comunica municipios del cinturón sur de la Comunidad con la capital, como Móstoles, Alcorcón, Leganés o Fuenlabrada, también ha habido fuertes demoras como consecuencia del agua.

#MadC5 Debido a condiciones climatológicas adversas, trenes en ambos sentidos están acumulando demoras, en toda la línea. Algunos trenes pueden ver alterado su recorrido o destino habitual. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) December 13, 2022

Accidentes y retenciones en las carreteras

Los coches y autobuses tampoco han tenido demasiada suerte en esta jornada. En plena hora punta, las principales entradas a la capital estaban colapsadas. Entrar a Madrid era casi un ejercicio de paciencia. Lo raro era poder avanzar con el coche. Desde la DGT, han especificado: por la A-1, en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes; la A-2, en Alcalá de Henares; en la A-3, a la altura de Vallecas; en la A-4, en Valdemoro, Pinto y Butarque; en la A-5, en Navalcarnero y Alcorcón; y en la A-6, donde entre el kilómetro 7 y el 6,3 ha habido una retención nivel negro en el BUS-VAO por un obstáculo fijo en la vía.

📢⚫️ Cortado por averia de un autobús el carril BUS-VAO de la #A6, entre los kms 7 y 5 (Puerta de Hierro), sentido entrada a #Madrid. pic.twitter.com/EjHWvHo22b — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 13, 2022

Según la imágenes que mostraban las cámaras de la DGT, un autobús interurbano ha quedado averiado en la carretera. Esto ha provocado que la circulación en la vía se viese interrumpido, aunque han logrado reabrirla y ya se puede circular con normalidad.

Otras vías que se han visto afectadas por la inagotable lluvia de Madrid ha sido la M-607, a la altura de Colmenar y Tres Cantos. La A-42 presentaba circulación intensa a la altura de Torrejón de la Calzada y en la M-30 se ha producido un accidente en la zona del Nudo Sur. El carril derecho de la calzada interior en sentido A-4 ha estado cortada durante unos minutos.

A la lluvia, buena cara

Aunque la mayor parte de la gente que estaba en Madrid ha vivido algún momento de desesperación por culpa de la lluvia constante, muchos han querido tomárselo con humor. La lluvia a provocado que las luces navideñas con la bandera de España se descolocasen. "La bandera navideña patriota que ha colocado el ayuntamiento de Madrid en Nuevos Ministerios no ha soportado la lluvia. España se rompe", comentaba un usuario de Twitter.

La bandera navideña patriota que ha colocado el ayuntamiento de Madrid en Nuevos Ministerios no ha soportado la lluvia.



España se rompe 💔🇪🇦 pic.twitter.com/N2jx4sDIkH — Mario (@PiedrafitaMario) December 13, 2022

Otros han optado por compararse con otras comunidades que se llevan la fama de lugares donde más llueve. El premio se lo ha llevado Galicia. "Ya basta de la lluvia, no? Qué vivo en Madrid, no en Galicia", comentaba una joven. "La profundidad de los charcos que pasé hoy no los he visto en Vigo nunca, Madrid no estaba preparada para la lluvia", añadía otro chico.

Ya basta de la lluvia, no? Que vivo en Madrid, no en Galicia. — Ana Pérez Moure (@AnaKPerezM) December 13, 2022

Ha habido para quien la lluvia no ha sido ningún obstáculo y ha decidido acercarse hasta el WiZink Center para empezar a hacer cola para el concierto de Vanesa Martín que se celebrará el próximo viernes.