Las serpientes tienen clítoris: es doble, tiene diferentes tamaños y está en la cola 

Las serpientes hembra tienen clitoris. Concretamente, cuentan con dos clítoris individuales, conocido como hemiclitoris. Estos están separados por un tejido y ocultos por la piel en la parte inferior de la cola.

Así lo detallan los científicos por primera vez en un estudio de los órganos sexuales del animal, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B. Las investigaciones previas que se habían realizado sobre este tema confundieron los órganos con glándulas odoríferas o penes subdesarrollados.

Encontrar un clítoris en este tipo de animales no es tarea fácil porque algunos tienen un tamaño "extremadamente pequeño", según la autora principal del estudio, Megan Folwell. Para ello, tuvo que diseccionar los clítoris en una víbora de la muerte. En esta especie, el órgano forma un triángulo "como un corazón". "Tuve la suerte de que la víbora de la muerte tuviera hemiclítoris razonablemente prominentes", destacó.

Función de estimulación y lubricación

El estudio sugiere que los órganos sexuales tienen un significado funcional en el apareamiento en las serpientes. Continúan las investigaciones para conocer el comportamiento de estos animales, pero Folwell adelantó que los hemiclítoris "podrían proporcionar algún tipo de señal de estimulación" que ayudaría a "la relajación y lubricación vaginal". Esto prevendría el daño de los ganchos y espinas del pene de los machos durante la reproducción.

"También podría estar enviando señales a los ovarios para que ovulen y al oviducto para que se prepare potencialmente para el almacenamiento de esperma", agregó.

Un tabú en la ciencia

Ya se conocía que las serpientes y los lagartos machos tienen hemipenes, un par de penes que salen fuera del cuerpo del animal durante el apareamiento. Estos hemipenes están cubiertos de espinas o ganchos, dependiendo de la especie.

"Los genitales femeninos se pasan por alto notablemente en comparación con los masculinos, lo que limita nuestra comprensión de la reproducción sexual en los linajes de vertebrados", aseguran los autores del estudio.

La autora principal del estudio, Megan Folwell, explicó que no se había investigado antes el clítoris en las serpientes hembra por "un tabú masivo en torno a los genitales femeninos". "Creo que es una combinación de no saber qué buscar y no querer", sentenció.

Disección de nueve especies diferentes

Los investigadores diseccionaron diez serpientes de nueve especies diferentes, incluida la pitón alfombra, la víbora bufadora y el mocasín mexicano. Los tamaños iban desde menos de un milímetro hasta siete milímetros, dependiendo de cada animal.

"Algunos clítoris son bastante musculosos y grandes, por ejemplo, en las víboras, pero luego son realmente delgados, estirados y pequeños en otras serpientes", dijo la Dra. Jenna Crowe-Riddell, coautora del estudio e investigadora postdoctoral en neuroecología en la Universidad La Trobe.

Similar al de los mamíferos

El estudio encontró que los hemiclítoris están compuestos de tejido eréctil que probablemente se hinche con sangre y "pueden ser indicativos de sensibilidad táctil, similar al clítoris de los mamíferos".

"Ahora que sabemos que esto está aquí, sabemos cómo se ve, sabemos que hay tejido eréctil con nervios, no podemos evitar pensar: ¿por qué no es por placer?", dijo Crowe-Riddel. "Creo que vale la pena abrir esas preguntas para las serpientes", añadió.

Este estudio se ha llevado a cabo después de que un resumen de investigación presentado en Estados Unidos a principios de este año dijera que el clítoris humano tiene entre 9850 y 1100 fibras nerviosas. Esto sería aproximadamente un 20 % más que el número que se había dado a conocer anteriormente de 8000, que supuestamente provino de investigaciones realizadas en vacas.