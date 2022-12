Marta Peñate termina su amistad con Alejandro Nieto en 'El debate de las tentaciones'

Telecinco emitió este martes 13 de diciembre el último debate de La isla de las tentaciones antes de que se emita la final. En él, estuvieron cuatro concursantes de Supervivientes 2022: Anabel Pantoja, Alejandro Nieto, Marta Peñate y Tania Medina.

Hubo una gran discusión entre ellos tras un comentario de Marta, que dijo que Tania Medina no quiere tanto a Alejandro Nieto como él a ella, algo que llevó a la modelo a venirse abajo y a quejarse de que Marta siempre dice lo mismo.

Según dijo, le dolió porque se siente culpable por haberle hecho daño a Alejandro y no haber sido sincera con él con respecto a lo que ocurrió con Stiven. En cuanto vio lo que habían causado sus palabras, y pese a que calificó como "show" la reacción de Tania, Marta se apresuró a decir que había sido una mera broma.

Tania Medina: "A pesar de lo que pasó, le agradezco mucho a Alejandro que siguiera conmigo porque me hace muy feliz cada día"



"Yo a él le quiero muchísimo", insistió, justo antes de que Alejandro Nieto, sentado delante de ella, se levantase para darle un abrazo y consuelo. "Nosotros no te decimos nada de lo que hiciste en la isla. Tú ahí te follaste a uno y nadie te dice nunca nada", le dijo Nieto a Marta, algo que hizo que ahora fuese esta la afectada.

"No voy a ser dura porque te tengo cariño. Porque te tengo cariño, te voy a respetar. No se lo he dicho con maldad. Yo estoy mal porque siempre hace lo mismo este niño. Tú y yo ya no somos amigos. Yo te podría hundir ahora mismo", zanjó Peñate, entre lágrimas.