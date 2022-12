Alejandro Nieto cuenta en qué ha gastado parte del dinero que ganó como ganador de 'Supervivientes': "Quiero labrarme un futuro"

Fue a finales de julio cuando Alejandro Nieto recibió su cheque -de cartón- de 200.000 euros al ganar Supervivientes 2022, pero ha sido ahora cuando por fin ha podido gastarlo, y ha contado en sus redes sociales en qué ha utilizado parte del dinero y a qué quiere dedicar la otra.

Aunque han pasado varios meses desde que resultó vencedor en el reality, frente a Nacho Palau y Marta Peñate, no recibió inmediatamente el premio. De hecho, en agosto aseguró que aún estaba esperando para cobrarlo.

Pero ahora, más de cuatro meses después de su victoria, ha confirmado en redes que ya tiene el dinero y que, como pasa en estos casos, ha tenido que "pagar mucho" a Hacienda. Aunque no ha contado cuánto ha sido esta cantidad, de tributar en Madrid habría tenido que pagar a la Agencia Tributaria un 43,5% del premio, es decir, 87.000 euros.

Aparte de esto, el gaditano, que se encuentra de viaje en Marruecos junto a su novia, Tania Medina, contó en qué había empleado parte del dinero. Lo hizo a través de un story de Instagram, donde contestó a un usuario que le preguntó si aún le quedaba algo de lo que ganó.

"¿Qué te crees, que me lo he gastado? No he gastado nada todavía. Bueno, miento", empezó diciendo. "Me he comprado el coche, pero he pagado la mitad y la otra mitad la he financiado".

"Ahora, con el dinero de Supervivientes me voy a comprar mi casa, si Dios quiere", continuó contando. "Y, en un futuro, no muy lejos, tengo un negocio con mi amigo Juan Carlos. Lo tengo visto y en eso voy a emplear mi dinero".

"Eso es lo que tengo pensado: labrarme un futuro y tener mi casa y mi coche", concluyó Alejandro Nieto.