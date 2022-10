A finales de julio, Alejandro Nieto era proclamado ganador de Supervivientes 2022 tras enfrentarse, en una votación de vértigo, a su compañera y amiga Marta Peñate.

El concursante, que sufrió una acusada pérdida de peso por el hambre y las condiciones climáticas poco favorables, volvió a su día a día, mostrado por el mismo andaluz en las redes sociales.

En el concurso llegó a perder 19 kilos, pero poco o nada queda de ese físico que le dejó el exigente reality de Telecinco. Todo lo contrario, y de eso habló en agosto el propio Nieto en su Instagram y, ahora, vuelve a hacerlo. En aquella ocasión no dio la cifra exacta de los kilos que había engordado por el llamado efecto rebote, pero ahora sí que lo ha hecho.

De los 76 kilos que marcada la báscula cuando aterrizó en España, el modelo ha llegado hasta los 92. Es decir, 26 kilos ha engordado en estos dos meses largos. "Después de Supervivientes he estado comiendo con muchísima ansiedad. Encima, me ha pillado el verano y he comido mal, Estoy en 92 kilos y me quedé en 76. Vamos, una pasada", ha señalado el modelo, algo disgustado, en sus redes.

Eso sí, se marca un objetivo, y es perder esos kilos de más que, según él, le sobran y tiene planificado un plan saludable de vida. "Voy a empezar a entrenar con un entrenador personal, que me va a encaminar a lo que necesito y quiero. Me gustaría conseguir una buena forma física. Me quiero cuidar y quiero tener un cuerpo más bonito", ha manifestado.

Para empezar, ha desvelado también que ha dejado el tablaco. "Ya hace como 6 meses que no fumo tabaco, solo vaper y la verdad que supercontento, aunque también quiero quitarme del vaper", escribe en sus redes.